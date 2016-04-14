На выставке KADEX 2016 представят реактивную систему огня производства РК
Талгат Исенов
На выставке KADEX 2016 Петропавловский завод тяжелого машиностроения представит свои разработки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны страны.
Речь, в частности, идет о макете реактивной системы залпового огня "Широкий спектр". Как отметили в Минобороны, РСЗО обеспечивает уничтожение и подавление точечных и площадных целей, живой силы и огневых средств противника на дальности от 10 до 150 км. Комплекс оснащен автоматизированной системой управления огнем, цифровыми средствами связи, навигации и топопривязки, включая спутниковую.
Также названный завод на IV Международной выставке вооружения и военной техники KADEX презентует систему технических средств охраны "Ұлан". Система предназначена для оборудования объектов периметром до 2 000 м, войсковых частей, территорий складов и других специализированных сооружений.
"Комплекс обеспечивает объект внутренней телефонной связью, охранной системой, видеонаблюдением, системой слежения за перемещением людей или грузов, контролем доступа и громкоговорящей связью для подачи голосовых команд или специальных сигналов тревоги. Планируется, что в текущем году система "Ұлан" будет проходить войсковую эксплуатацию", – заявили в МО.
Петропавловский завод тяжелого машиностроения – дочернее предприятие АО "НК "Казахстан инжиниринг".