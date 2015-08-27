Во время демонтажа выставки молодых художников и фотографов "Art.Who.Art " в московском бизнес-центре "Bankside" была украдена картина "Человек-эпоха" художника Амира Керра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на gorod.afisha.ru.
На картине Керра был изображен президент России Владимир Путин в стиле мультсериала "Симпсоны". Картину купили через 15 минут после открытия выставки 21 августа текущего года, но она осталась на своем месте до закрытия экспозиции.
Организаторы не смогли вычислить вора. "Курьезность ситуации добавляет факт присутствия на площадке двух организаторов и трех охранников, которые пускали в галерею только участников выставки для вывоза работ. И даже после трехчасового просмотра записей с камер наблюдения не удалось выявить вора, стоит признать, сработал он умело", – посетовали организаторы.
Покупателю картины вернули взнос за нее, картина разыскивается.