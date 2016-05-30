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На выставку "KADEX 2016" можно будет добраться на автобусах трех городских маршрутов
Талгат Исенов
Посетить международную выставку вооружения и военно-технического имущества "KADEX 2016" (пройдет в военном секторе аэропорта Астаны) можно будет на автобусах  маршрутов № 10, № 100 и № 12, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Также сообщается, что для личных автомобилей посетителей слева от центрального входа на выставку будет действовать парковка. В течение всего периода на выставке будет поддерживаться общественный порядок и осуществляться охрана.

"Посетителям нельзя приносить сумки и чемоданы больших размеров, флаги и баннеры размером более 2 х 1 м, токсичные, ядовитые и отравляющие вещества, жидкости более 0,33 л, алкогольные напитки любого объема, стеклянные контейнеры и бутылки", – отметили в военном ведомстве.

Выставка "KADEX 2016" состоится 4 и 5 июня.

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