На взаимовыгодной основе

В ходе беседы Глава государства отметил значимость встречи и рассказал об экономических проектах, осуществляемых в настоящее время в Казахстане.
– Мы реализуем программу «Цифровой Казахстан». Провели Международную выставку «ЭКСПО-2017». На базе ее инфраструктуры создаем Международный финансовый центр «Астана». Для всех его участников предусмотрены исключительные преференции, – сказал Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность укрепления отношений в сфере инвестиций и реализации взаимовыгодных экономических проектов.
В свою очередь Рэй Уошберн поделился своими впечатлениями от посещения выставки «ЭКСПО-2017» и рассказал о предстоящем подписании меморандума о сотрудничестве с казахстанской компанией Kazakh Invest, сообщила пресс-служба Президента.