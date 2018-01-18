На взаимовыгодной основе

В ходе беседы Глава государства отметил значимость встречи и рассказал об экономических проектах, осуществляемых в настоящее время в Казахстане.

– Мы реализуем программу «Цифровой Казахстан». Провели Международную выставку ­«ЭКСПО-2017». На базе ее инфраструктуры создаем Международный финансовый центр «Астана». Для всех его участников предусмотрены исключительные преференции, – сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность укрепления отношений в сфере инвестиций и реализации взаимовыгодных экономических проектов.

В свою очередь Рэй Уошберн поделился свои­ми впечатлениями от посещения выставки ­«ЭКСПО-2017» и рассказал о предстоящем подписании меморандума о сотрудничестве с казахстанской компанией Kazakh Invest, сообщила пресс-служба Президента.