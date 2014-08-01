В мире
На Японию надвигается тайфун "Накри"
Айнур Курамысова

Национальное метеорологическое управление Японии объявило штормовое предупреждение в южной островной префектуре Окинава и на юге острова Кюсю в связи с приближением тайфуна "Накри", сообщает ИТАР-ТАСС. По данным синоптиков, основной удар стихии обрушится на японскую территорию в пятницу вечером.

Скорость ветра в эпицентре тайфуна составляет 30 м/с, а его порывов – более 40 м/с. Высота морских волн в районе прохождения циклона достигает 8 м.

По информации местных властей, на архипелаге Амами из-за тайфуна уже обесточено более 4,5 тыс. домов. В национальном метеоуправлении Японии предупреждают об опасности наводнений и оползней в горных районах и призывают жителей юга страны не выходить на улицу без крайней необходимости.

В настоящее время "Накри" находится к северу от острова Окинава и движется в северном направлении. Как ожидается, к 3 августа тайфун достигнет западного побережья Южной Кореи.

Тайфун "Накри" – 12-й тропический шторм, образовавшийся в Тихом океане в нынешнем сезоне. Название циклона происходит от слова, которым на кхмерском языке обозначают разновидность цветкового растения, распространенного в Камбодже.

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