​На японских кочках

Свежий выпуск
561
Юрий Макаров

Недолго отдыхали мастера фристайла после XXIII зимних Олимпийских игр. И с двойным усердием включились в дальнейшую борьбу за Кубок мира. Очередной этап этих состязаний прошел в японском Тадзавако. У мужчин в могуле первенствовал хозяин соревнований Икума Хорисима – 91.03 балла, на 2-м месте был бесспорный лидер кубка и олимпийский чемпион Пхёнчхана канадец Майкл Кингсбери – 89.27, а бронзовую медаль получил казахстанец Дмитрий Рейхерд – 87.26 балла. Женские соревнования также выиграла опытнейшая спортсменка – француженка Перрин Лаффон, обладательница золотой медали Белой олимпиады 2018 года. Наша Юлия Галышева заняла 7-е место.

Говоря о двойном усердии атлетов, мы ничуть не перегнули палку. Дело в том, что начиная с японского этапа Кубка мира во фристайле разыгрываются медали еще и в параллельном могуле. Эти соревнования прошли вчера.

Популярное

Все
Завтра – День металлурга
В Приаралье формируется кластер стройиндустрии
Стратегически важная отрасль экономики
Вдвое увеличилось число туристов в Туркестанской области
Военные мелодии растрогали до слез
Абай в Петропавловске
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения
Город для людей: каким будет облик Астаны в ближайшие 10 лет
Карьерный центр – выпускникам
Горящая путевка способна «спалить» деньги
Прозрачность, баланс и поддержка роста
Задание на осень
Патриотизм, профессионализм, человекоцентричность
Высоко служу, далеко гляжу
Больше активности и открытости
По примеру деда-горнового
Страдают от застройки парки
Живая экосистема международной торговли
Шагнул в бессмертие поэт
Для комфорта и безопасности пассажиров
В Караганде подорожает проезд в автобусе
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
День работников рыбного хозяйства
Президент принял главу правления нацкомпании «QazaqGaz»
Жительница области Абай продала всё свое имущество, чтобы избежать судебного взыскания
Первая газовая турбина доставлена на стройплощадку в Туркестанской области
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Казахстанские школьники стали сильнейшими химиками планеты: 4 медали на МХО-2025
1 млрд тенге выделен из резерва Правительства на завершение строительства отводного канала в Костанайской области
Движение на ряде улиц ограничат в Астане
Износ оказался отнюдь не критичным
Создание самостоятельных кассационных судов: на чем сосредоточится Верховный суд?
Сотрудник акимата Уральска проиграл на ставках почти миллион тенге
Казахстанская шахматистка сотворила сенсацию на Кубке мира
О погоде в Казахстане на 15-17 июля рассказали синоптики
Государственность Казахстана в потоке истории
Как получить статус в ОСМС на год вперед, если вы не работаете официально и не застрахованы
Обама снимет комедийный сериал к 250-летию США
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Закон Республики Казахстан
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».
Распоряжение Главы государства о назначении

Читайте также

Высоко служу, далеко гляжу
Проблему ветхих домов решают в Сатпаеве
Медпомощь станет ближе
Чтобы асфальт «не растаял» со снегом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]