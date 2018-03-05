Недолго отдыхали мастера фристайла после XXIII зимних Олимпийских игр. И с двойным усердием включились в дальнейшую борьбу за Кубок мира. Очередной этап этих состязаний прошел в японском Тадзавако. У мужчин в могуле первенствовал хозяин соревнований Икума Хорисима – 91.03 балла, на 2-м месте был бесспорный лидер кубка и олимпийский чемпион Пхёнчхана канадец Майкл Кингсбери – 89.27, а бронзовую медаль получил казахстанец Дмитрий Рейхерд – 87.26 балла. Женские соревнования также выиграла опытнейшая спортсменка – француженка Перрин Лаффон, обладательница золотой медали Белой олимпиады 2018 года. Наша Юлия Галышева заняла 7-е место.

Говоря о двойном усердии атлетов, мы ничуть не перегнули палку. Дело в том, что начиная с японского этапа Кубка мира во фристайле разыгрываются медали еще и в параллельном могуле. Эти соревнования прошли вчера.