На языке Абая

Русская девушка Виктория Мокроусова выбрала профессию учителя казахского языка и литературы: было трудно и сложно, но бесконечно интересно учиться на государственном языке, и уже к концу третьего курса студентка не только свободно заговорила, но и думать начала на казахском языке.

Виктория неплохо владела разговорным казахским к окончанию школы. Наша героиня училась в русской школе, но учитель казахского Багила Ибрашева увидела в своей ученице потенциал и подтолкнула ее к изучению государственного языка. Виктория читала тексты, переводила, занималась самостоятельно. С детства она мечтала стать переводчиком. И с этой целью в 2008 году, успешно окончив Бородулихинскую основную школу им. Абая, уехала получать специальность.

В Семее абитуриентка выбрала в педагогическом колледже им. М. О. Ауэзова специальность «казахский язык и перевод­ческое дело» для русских групп, но когда приехала в сентябре на учебу, оказалось, что набор туда был минимальный, и первокурс­ников объединили с группой по изучению казахского языка и литературы в школах с государственным языком обучения. Сказать, что Виктория к такому повороту событий была не готова – это ничего не сказать. Одно дело – время от времени разговаривать на языке, который лишь планируешь изучить, и совсем другое – получать на нем профессиональное образование. Но в педагоги­ческом колледже девушка нашла поддержку и понимание. Педагоги и ­однокурсники окружили ее заботой и каждую минуту учили языку.

На все время учебы наставничество над любознательной и упорной студенткой взяла куратор группы Кульшат Мусина. Она помогала Виктории с переводами текстов, даже по выходным приглашала ее домой, чтобы та могла общаться на государственном языке в неформальной, семейной обстановке.

– Нет, ощущение языка пришло не сразу, на это потребовались годы. Первые два курса я просто зубрила наизусть все предлагаемые программой тексты. Практиковалась в переводах с русского на казахский и наоборот. Кстати, убедилась, что эта методика – одна из наиболее эффективных. Работая со словарями, можно запомнить огромное количество новых слов, фраз и оборотов, пополнить словарный запас. С этой же целью я специально заучивала различные цитаты, высказывания, фразы, пословицы и поговорки, все это помогает понять язык, его красоту, скрытый смысл слов, – поделилась собственным опытом педагог.

Язык давался нелегко. Даже были моменты, когда хотелось все бросить и уехать домой или поступить на другую специальность. Но поддержка окружающих, их помощь и забота помогли преодолеть эти минуты слабости и перейти на новый уровень. Перелом наступил в конце третьего курса. Вика сама почувствовала, что перестала зубрить тексты и может просто читать их и понимать все, о чем написано, без словарей и переводчиков. Преодолев языковой барьер, она заговорила на государственном языке смело, свободно, без усилий. Более того, со временем девушка даже думать стала на казахском.

– Были и слезы, и мысли бросить. Благодарна моему куратору Кульшат Сыздыковне Мусиной, которая не позволила это сделать. Уже на третьем курсе я свободно понимала казахский и говорила на нем. После колледжа поступила в вуз на специальность «казахская филология», – рассказала Виктория.

Тут же ей пришлось пройти еще один нелегкий путь – путь к новой для себя профессии. Нет, она не изменила мечте, а изменила ее. В колледже Виктория сделала для себя открытие, что школа – ее настоящее призвание. Поэтому после окончания колледжа в 2012 году молодой специалист решила вернуться в родную школу в качестве учителя. Не остановил даже тот факт, что ей дали лишь четыре часа в неделю вместе с нагрузкой школьной вожатой. Впрочем, довольно скоро появилась вакансия – и Виктория Мокроусова смогла наконец применить полученные знания на практике, передать то, чему сама научилась так недавно, своим первым ученикам.

В тот же год она поступила на заочное отделение Шымкентского инженерно-педагогического университета дружбы народов, который успешно окончила. Потом решила получить второе высшее образование и окончила Казахский инновационный гуманитарно-юридический университет в Семее по специальности «государственное местное самоуправление». А затем защитила магистерскую диссертацию по педагогической специальности. И все это – без отрыва от преподавательской деятельности. Сейчас Виктория Мокроусова – учитель высшей категории, или учитель-исследователь, как теперь говорят.

– Для меня главная задача – нау­чить детей понимать и любить государственный язык. А этого невозможно достичь, если на нем не будешь говорить. Потому на каж­дом уроке выделяю по 5–10 минут на говорение, когда дети могут пообщаться друг с другом на заданные темы, рассказать о себе, своей семье, школе, классе… Очень эффективны игровые и интерактивные методы. Мы много играем и поем на казахском языке, учим стихи и считалочки, читаем и переводим. Все это помогает ребятам накопить словарный запас, постепенно преодолеть языковой барьер и заговорить на языке свободно и с удовольствием, – делится своим педагогическим опытом Виктория Мокроусова.

Кстати, языку она обучает не только своих учеников в школе, но и всех желающих, работая в центре обучения государственному и иным языкам при районном Доме дружбы, где бесплатные языковые курсы посещают как дети, так и взрослые.

Виктория активно участвует в общественной жизни родного района. Все началось с волонтерства при украинском этнокультурном объединении «Смерічко». А потом общественная жизнь заняла в жизни нашей героини важное место. Сейчас Виктория – председатель Ассамблеи молодежи Дома дружбы Бородулихинского района, а также возглавляет центр волонтерского движения при Доме дружбы. Сельская молодежь работает по нескольким направлениям: устраивает спортивные соревнования для детей и взрослых, организовывает семинары и тренинги по различным образовательным направлениям, занимается медиацией, помогая разрешать конфликты среди молодежи, а также оказывает социальную помощь нуждающимся.

А еще Виктория – депутат районного маслихата. Ее активность в вопросах решения насущных проблем избирателей, принципиальная позиция, доброжелательность и открытость, готовность прийти на помощь нашли отклик в сердцах бородулихинцев, и она была переизбрана на второй срок в качестве депутата районного маслихата VII созыва.

В родном селе наша героиня обрела и женское счастье. Виктория вышла замуж за отличного парня – пожарного-десантника спасательного отряда Дениса Мокроусова, который осуществляет охрану леса от пожаров и браконьеров. Молодая семья счастлива на родной земле, являя собой яркий пример народной поговорки «где родился, там и пригодился».

– Всегда говорю: если ты знаешь язык, ты равен с народом, который на нем разговаривает, понимаешь его обычаи и культуру. Благодаря знанию казахского свободно себя чувствую в любом обществе, – говорит Виктория Мокроусова.

Она уверена, выучить язык может каждый, главное – поставить перед собой такую цель. Нужно постоянно практиковаться, общаясь с носителями казахского. Виктория и ее ученики реализовали проект, в рамках которого изучили опыт людей, знающих государственный язык, хотя он для них не родной. Пришли к выводу: чтобы заговорить на языке Абая, нужно в день учить по 50–100 слов.

Ее история – пример для многих. Ученики Виктории не просто стремятся выучить язык, а понимают, что это вполне реально и становится залогом их успеха.