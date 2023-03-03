На языке дружбы

В языковом состязании приняли участие семь команд от этнокультурных объединений.

На первом этапе конкурсантам необходимо было представить свою команду на казахском и родном языках, рассказать о достоинствах ее членов и сделать это в оригинальной форме. Думается, это им удалось в полной мере. Во всяком случае жюри, в состав которого вошли руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Мубарак Жинакбаева, директор Центра обучения языкам Гульхан Алимбекова и старший преподаватель Жамбылского гуманитарного высшего колледжа имени Абая Лариса Елибаева, остались очень довольны.

Второй тур позволил раскрыть таланты участников, и фестиваль превратился в настоящее шоу. Своими неординарными выступ­лениями отличились многие. Запоминающуюся музыкальную композицию представила команда «Әулиеата жастары» Казахского культурного центра «Әулие Ата». Проникновенно на двух языках прозвучали поэти­ческие строки в исполнении представителей команды «Татулық» этнокультурного объединения дунганских культурных центров Жамбылской области «Вынхуа». Кроме того, всех поразила их танцевальная композиция «Шабыт», вызвавшая у зрителей бурю аплодисментов. Участники команды «Тілім – менің ғұмырым» Узбекского культурного центра города Тараза представили на суд зрителей свадебный обряд «Келін түсіру» и зажигательный народный танец. Массу положительных эмоций своим выступлением подарила команда «Бейбітшілік» Таджикского этнокультурного объединения, запомнившаяся зрителям ярким исполнением музыкального и хореографи­ческого номеров. Под струнный звон гитар на казахском и немецком языках прозвучало вокальное попурри в исполнении членов команды «Ювел» Немецкого общества Жамбылской области. Талантливой декламацией стихов также запомнились команды «Пять богатырей» Русской общины «Радонеж» и «Манас» Кыргызского этнокультурного объединения «Манас Ата».

Завершающим конкурсным этапом стала выставка, где участники представили предметы народного творчества и обихода. Здесь можно было увидеть национальные головные уборы и обувь, макеты юрты, кукол, сувениры и сумки в этническом стиле, деревянную посуду на расшитых цветными узорами платках, настенные панно и многое другое.

Примечательно, что мероприя­тие смогло объединить людей разных возрастов. Нередко вмес­те в одной команде выступали как молодые, так и уже зрелые представители этнокультурных центров.

По итогам конкурса единогласным решением жюри победителем объявлена дунганская команда «Татулық», получившая диплом первой степени. Второе место завоевал коллектив казахского центра «Әулиеата жас­тары». Замкнули тройку призеров команды «Ювел» немецкого общества и «Бейбітшілік» таджикского этнокультурного объединения. Остальные участники отмечены благодарственными письмами.

Директор Центра обучения языкам Гульхан Алимбекова в первую очередь отметила у участников хорошее знание языка Абая, что, безусловно, не может не радовать, ведь страна стремится к тому, чтобы в перспективе он стал языком межэтни­ческого общения. Фестиваль стал своего рода экзаменом для тех конкурсантов, кто сегодня активно изучает казахский язык на бесплатных курсах, организованных в Доме дружбы. Порадовало и то, что представители этносов не забывают свои корни, бережно храня народные традиции и развивая родные языки.

– Каждый коллектив постарался выложиться на все 100%. Это чувствовалось на всех стадиях конкурса, – поделилась впечатлениями руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Мубарак Жинакбаева. – Приятно удивил уровень знания государственного языка. Благодаря участникам мы в очередной раз погрузились в атмосферу всеобщего праздника. Подобные мероприятия позволяют не только ознакомиться с культурой того или иного этноса, но и стать ближе друг другу, укрепить уважительные и дружеские взаимоотношения. Мы рады, что в нашем общем доме царят мир и согласие.