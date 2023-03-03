На языке дружбы Свежий выпуск 3 марта 2023 г. 0:00 636 Михаил Тё, Жамбылская область Высокий уровень владения государственным и родными языками продемонстрировали представители этносов в ходе традиционного регионального фестиваля «Тіл татулық тірегі». В языковом состязании приняли участие семь команд от этнокультурных объединений. На первом этапе конкурсантам необходимо было представить свою команду на казахском и родном языках, рассказать о достоинствах ее членов и сделать это в оригинальной форме. Думается, это им удалось в полной мере. Во всяком случае жюри, в состав которого вошли руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Мубарак Жинакбаева, директор Центра обучения языкам Гульхан Алимбекова и старший преподаватель Жамбылского гуманитарного высшего колледжа имени Абая Лариса Елибаева, остались очень довольны. Второй тур позволил раскрыть таланты участников, и фестиваль превратился в настоящее шоу. Своими неординарными выступлениями отличились многие. Запоминающуюся музыкальную композицию представила команда «Әулиеата жастары» Казахского культурного центра «Әулие Ата». Проникновенно на двух языках прозвучали поэтические строки в исполнении представителей команды «Татулық» этнокультурного объединения дунганских культурных центров Жамбылской области «Вынхуа». Кроме того, всех поразила их танцевальная композиция «Шабыт», вызвавшая у зрителей бурю аплодисментов. Участники команды «Тілім – менің ғұмырым» Узбекского культурного центра города Тараза представили на суд зрителей свадебный обряд «Келін түсіру» и зажигательный народный танец. Массу положительных эмоций своим выступлением подарила команда «Бейбітшілік» Таджикского этнокультурного объединения, запомнившаяся зрителям ярким исполнением музыкального и хореографического номеров. Под струнный звон гитар на казахском и немецком языках прозвучало вокальное попурри в исполнении членов команды «Ювел» Немецкого общества Жамбылской области. Талантливой декламацией стихов также запомнились команды «Пять богатырей» Русской общины «Радонеж» и «Манас» Кыргызского этнокультурного объединения «Манас Ата». Завершающим конкурсным этапом стала выставка, где участники представили предметы народного творчества и обихода. Здесь можно было увидеть национальные головные уборы и обувь, макеты юрты, кукол, сувениры и сумки в этническом стиле, деревянную посуду на расшитых цветными узорами платках, настенные панно и многое другое. Примечательно, что мероприятие смогло объединить людей разных возрастов. Нередко вместе в одной команде выступали как молодые, так и уже зрелые представители этнокультурных центров. По итогам конкурса единогласным решением жюри победителем объявлена дунганская команда «Татулық», получившая диплом первой степени. Второе место завоевал коллектив казахского центра «Әулиеата жастары». Замкнули тройку призеров команды «Ювел» немецкого общества и «Бейбітшілік» таджикского этнокультурного объединения. Остальные участники отмечены благодарственными письмами. Директор Центра обучения языкам Гульхан Алимбекова в первую очередь отметила у участников хорошее знание языка Абая, что, безусловно, не может не радовать, ведь страна стремится к тому, чтобы в перспективе он стал языком межэтнического общения. Фестиваль стал своего рода экзаменом для тех конкурсантов, кто сегодня активно изучает казахский язык на бесплатных курсах, организованных в Доме дружбы. Порадовало и то, что представители этносов не забывают свои корни, бережно храня народные традиции и развивая родные языки. – Каждый коллектив постарался выложиться на все 100%. Это чувствовалось на всех стадиях конкурса, – поделилась впечатлениями руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Мубарак Жинакбаева. – Приятно удивил уровень знания государственного языка. Благодаря участникам мы в очередной раз погрузились в атмосферу всеобщего праздника. Подобные мероприятия позволяют не только ознакомиться с культурой того или иного этноса, но и стать ближе друг другу, укрепить уважительные и дружеские взаимоотношения. Мы рады, что в нашем общем доме царят мир и согласие.