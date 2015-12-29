​На языке математики

Один из таких тренингов состоялся на базе средней школы № 1, в ходе которого учителя математики с казахским языком обучения занимались совершенствованием методических навыков по подготовке учащихся к участию в научно-исследовательских проектах. Как говорит главный специалист отдела по связям с общественностью областного филиала АО «НЦПК «Өрлеу» Гульбану Кусманова, в век высоких технологий возрастает значимость математической функциональной грамотности, что требует повышения профессиональной компетентности педагогов и непрерывного обновления содержания образования. Одна из лучших городских школ не случайно выбрана для проведения тренинга, поскольку именно здесь апробируется международный проект PISA по оценке образовательных достижений учеников. Роль модераторов взяли на себя преподаватели кафедры инновационных технологий и методики преподавания естественно-научных дисциплин областного филиала «Өрлеу» и кафедры высшей математики Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д. Серикбаева.