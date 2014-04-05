На языке танца

Надо сказать, что она сама в детстве танцевала в нашем ансамбле, который вот уже более полувека активно действует при старейшем доме культуры «Истоки». Сегодня Галина Булычева не только преподает нам основы хорео­графического мастерства, но и учит нас, мальчишек и девчонок, постигать язык танца, постигать посредством движений душу того или иного народа.

В «Истоках» сегодня занимаются более 150 школьников, которые разучивают танцы народов нашей страны и мира: русские, казахские, корейские, татарские, ингушские, украинские, немецкие... С успехом демонстрируют свое мастерство ребята на различных мероприятиях как городского, так и областного масштаба. Но главное то, что в танцах крепнет наша дружба, а все творческие коллективы «Истоков» представляют собой большую и сплоченную многонациональную семью.

Дарья ЧЕХОВСКАЯ, участница детского танцевального ансамбля «Улыбка» при доме культуры «Истоки», Кокшетау

фото Мансура САПАРГАЛИЕВА