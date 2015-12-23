Курсы, организованные при поддержке Программы развития ООН, посетили 45 специалистов из Семея и Усть-Каменогорска. Проект реализуется в рамках совместной программы ПРООН «Повышение конкурентоспособности региона через внедрение инновационных подходов к региональному планированию и оказанию социальных услуг населению».

Завершился семинар зрелищно и торжественно – его слушатели исполнили на языке жестов Гимн Республики Казахстан. Как отметил менеджер ПРООН по улучшению доступа к социально-экономическим услугам Рауан Калиев, в нынешнем году была ратифицирована Конвенция о правах инвалидов. Это обязывает широкие слои общества еще больше вовлекаться в решение проблем, с которыми сталкиваются люди с нарушением слуха и речи. Если сотрудники ЦОНов и МСУ будут владеть хотя бы базовым уровнем жестовой речи, то качество обслуживания данного контингента поднимется на более высокий уровень.

Согласно статистическим данным, в Восточном Казахстане проживают 58 тыс. человек с ограниченными возможностями, более половины из них – с нарушениями слуха.