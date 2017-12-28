На YouTube нашли блогеров-педофилов

Журналисты The Times нашли на YouTube блогеров, выкладывающих непристойные видео с детьми. Издание полагает, что таким образом извращенцы делятся своими интересами и ищут сподвижников, сообщает Life.ru
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Один канал, на который наткнулись журналисты, выкладывал короткие видео с детскими танцами и ролики, где крупным планом демонстрировали облизывающихся детей. Когда Times связалась с создателем канала, он подтвердил, что его возбуждают дети и он имеет большой архив на 315 Гбайт с фотографиями голых подростков.
Другой канал "специализировался" на видео с девочками, танцующими тверк. В своем чате в мессенджере Telegram он предлагал всем желающим архив с детским порно. Также выяснилось, что вышеописанные каналы и многие другие появлялись в разделе "Рекомендованные каналы" на сайте YouTube. Получается, что Google невольно способствовала распространению запрещенного контента.
По словам представителя Google, размещение подобных видео является нарушением правил видеохостинга.
"Контент, подвергающий опасности детей, отвратителен. Его публикация всегда будет пресекаться", – говорится в сообщении компании.
В конце ноября YouTube уже был втянут в скандал с педофилами, которые размещали комментарии под детскими видео. Тогда история с извращенцами стоила Google нескольких крупных рекламодателей, которые отказались рекламироваться на популярном видеохостинге.