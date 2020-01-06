На юге – дождь, на севере – снег: погода в Казахстане 6 января
Неустойчивый характер погоды сохранится в Казахстане 6 января, передает Kazpravda.kz.
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, на юге местами пройдут осадки, на севере и северо-западе республики – снег. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".
В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с.
В Жамбылской области местами туман, гололед, ветер 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами туман, ветер 15-20 м/с.
В Алматинской области местами туман, в районе Жаланашколя усиление ветра – 15-20 м/с.
В Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Павлодарской областях местами – туман, гололед.
В Акмолинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.
В Карагандинской области местами туман, гололед, метель.