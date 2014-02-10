На юге – снежная страда

Экономика
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В зоне ответственности ТОО «ЛТД Турмыс» – цент­ральные улицы Шымкента. 29 единиц техники и десятки сотрудников работают на проспекте Кунаева. Снега выпало так много, что загружать его в кузов больше­груза приходится через каждые 100 метров. По словам водителя Ораза Ибраимова, в день ему приходится делать 5–6 рейсов. В итоге ежедневно коммунальщики отправляют на свалку до тысячи снежных кубов. 

Активную борьбу с осадками шымкентцы нынешней зимой ведут уже в третий раз. В первый – в третьей декаде января – за сутки выпала месячная норма осадков. Тогда с улиц областного центра было вывезено в общей сложности более 6 тыс. кубов снега. 

Ксения ЧЕРНИКА, Шымкент 

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