На юге – снежная страда

В зоне ответственности ТОО «ЛТД Турмыс» – цент­ральные улицы Шымкента. 29 единиц техники и десятки сотрудников работают на проспекте Кунаева. Снега выпало так много, что загружать его в кузов больше­груза приходится через каждые 100 метров. По словам водителя Ораза Ибраимова, в день ему приходится делать 5–6 рейсов. В итоге ежедневно коммунальщики отправляют на свалку до тысячи снежных кубов.

Активную борьбу с осадками шымкентцы нынешней зимой ведут уже в третий раз. В первый – в третьей декаде января – за сутки выпала месячная норма осадков. Тогда с улиц областного центра было вывезено в общей сложности более 6 тыс. кубов снега.

Ксения ЧЕРНИКА, Шымкент