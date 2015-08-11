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На юге – время перемен
Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область
В ходе визита Глава государства принял участие в работе 41-й внеочередной сессии областного маслихата, на которой депутаты единогласно одобрили кандидатуру нового акима области Бейбута Атамкулова. Ранее он занимал должность ответственного секретаря Министерства по инвестициям и развитию РК. В его послужном списке также значится работа Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Малайзии, Республике Индонезия, Бруней-Даруссаламе, Республике Филиппины.
С 2006 по 2008 год Бейбут Атамкулов был советником-посланником Посольства РК в РФ, советником-посланником посольства Казахстана в Иране и Генеральным консулом Казахстана в городе Франкфурт-на-Майне.
Знаком новый руководитель региона и с Южным Казахстаном. В 1986 году он пришел на работу плавильщиком Чимкентского свинцового завода, потом стал мастером, старшим мастером рафинировочного цеха, ведущим инженером ОКС, заместителем начальника отдела внешне-экономических связей. У него два диплома о высшем образовании – Казахского политехнического института им. В. И. Ленина и Санкт-Петербургского государственного университет экономики и финансов. Имеет степень кандидата экономических наук.
Глава государства отметил опыт работы Б. Атамкулова в различных сферах управления, высокий уровень знаний и выразил уверенность, что он справится с поставленными перед регионом задачами, сумеет привлечь на юг инновации и инвесторов.
После сессии областного маслихата Президент представил руководителя региона активу Южного Казахстана, поблагодарив за работу предыдущего акима Аскара Мырзахметова. Нурсултан Назарбаев, в частности, отметил, что им проделана большая работа, в результате чего экономика региона развивается успешно, ведется активное строительство социальных объектов, поступательно улучшается сфера услуг, а областной центр превращается в мегаполис, радуя южан десятками новых объектов.
– За шесть с половиной лет под руководством Аскара Мырзахметова экономика региона увеличилась в два с половиной раза, построено более трехсот школ и примерно столько же больниц и поликлиник, сельхозпроизводителями собрано 2,3 миллиона тонн овощей и бахчевых, – отметил Глава государства. – По моему поручению улучшается архитектурный облик Шымкента. Его население приблизилось к одному миллиону человек. Есть все основания считать, что возложенные поручения Аскар Мырзахметов исполнил, и я доволен его работой.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что его опыт и авторитет в настоящее время востребованы в руководстве партии «Нур Отан», которая является ведущей политической силой страны.
Глава государства обратил внимание, что развитию самой южной и самой густонаселенной области традиционно уделяется большое значение, и на ее руководителя возлагается особая ответственность. При этом Президент подчеркнул, что жители Южного Казахстана отличаются организованностью, активностью и трудолюбием, что особенно важно для расширения малого и среднего бизнеса, который сегодня дает порядка 20% регионального валового продукта. Упор на предпринимательство позволит довести его до половины общего дохода.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в связи с осложнившейся ситуацией в экономике приоритетом становится повышение эффективности использования имеющихся ресурсов, что является задачей акимов всех уровней. Глава государства отметил необходимость реализации потенциала области, поставив ряд ключевых задач. Среди них развитие промышленности, включая использование имеющихся природных ресурсов, формирование уранового кластера, дальнейшее улучшение условий для роста малого и среднего предпринимательства, повышение эффективности агропромышленного комплекса, минимизация площади неиспользуемых земель. Все эти отрасли народного хозяйства являются резервными и в состоянии обеспечить рост внутреннего валового продукта, создать дополнительные рабочие места. Между тем сегодня 560 тыс. земель на юге не обрабатываются в то время, как климатические условия региона позволяют выращивать на них сельскохозяйственную продукцию, давая работу и доход местным жителям.
Как отметил Глава государства, в республике принимаются системные меры для преодоления кризисных проявлений. Проводимая в стране индустриализация призвана повысить устойчивость экономики, снизить зависимость от мировых цен на сырье, повысить долю малого и среднего бизнеса. Программа «Нурлы жол», предполагающая строительство мостов, дорог, аэропортов и других инфраструктурных объектов, также является действенным инструментом антикризисной политики, обеспечивая тысячи человек работой. На нее выделено 9 млрд тенге.
Также Глава государства поручил новому руководителю Южного Казахстана продолжить решение актуальных социальных вопросов, в частности, обеспечить ликвидацию трехсменных школ, увеличить охват детей дошкольными учреждениями, не увлекаясь при этом строительством дворцов, а исповедуя принцип разумности расходов.
Бейбут Атамкулов поблагодарил Главу государства за оказанное доверие, заверил – приложит все силы и знания для выполнения поставленных задач и улучшения социально-экономического развития региона.

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