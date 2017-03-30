​На южном направлении

Члены Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Казахстана во главе с председателем комитета Даригой Назарбаевой посетили военные объекты Шымкентского гарнизона и воинскую часть 6506 Национальной гвардии МВД РК. В ходе рабочей поездки сенаторы Икрам Адырбеков, Мухтар Алтынбаев, Нуртай Абыкаев, Ляззат Киинов и Георгий Ким изучили вопросы боевой готовности воинских час­тей сухопутных войск, сил воздушной обороны, подразделений Национальной гвардии, ознакомились с организацией несения боевого дежурства в воинских частях. Сенаторам показали техническое оснащение войск противовоздушной обороны и авиационной базы, на вооружении которых стоят самолеты Су-25, МиГ-29 и вертолеты Ми-17, Ми-171Ш и Ми-35М. В сфере внимания сенаторов оказались также жизнедеятельность частей и быт личного состава.

Парламентарии оценили, как организовано взаимодействие сил воздушной обороны с Пог­раничной службой и органами воздушного движения. Боевые возможности продемонстрировали радиотехнические и зенитные ракетные расчеты и экипажи военной авиации. Командующий региональным командованием «Оңтүстік» Национальной гвардии РК генерал-майор Кайрат Актанов совместно с командиром воинской части 6506 полковником Жамбылом Кульбаевым продемонстрировали материально-техническую базу, оснащенность новым ­во­оружением и техникой личного состава оперативной бригады и подразделения специального назначения «Бүркіт».

Воинская часть 6506 Национальной гвардии РК является оперативной бригадой и состоит из управления бригады, трех батальонов оперативного назначения, зенитно-артиллерийского дивизиона, отряда специального назначения «Бүркіт», роты боевого обеспечения, роты материально-технического обеспечения и объединенного учебного центра. Военнослужащие части ежедневно выполняют задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в Шымкенте. Подразделения специального назначения «Бүркіт» совместно с сотрудниками ДВД ЮКО и другими силовыми ведомствами принимают участие в специальных операциях по борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия.

– Вооруженные силы Казах­стана находятся в эффективном состоянии, могут противостоять любой угрозе, – такую оценку дал сенатор Икрам Адырбеков, ознакомившись с воинскими под­разделениями. – Нам показали хорошую оснащенность техникой, необходимым оборудованием. Проблем в Вооруженных силах, связанных с техническим обеспечением, вооружением, нет. Оснащенность очень высокая. Но, тем не менее, в плане социально-бытового обеспечения офицеров, контрактников, уровня зарплаты и дополнительных выплат мы должны их поддержать. Все эти вопросы мы более подробно обсудим на заседании комитета, разработаем свои предложения, которые затем представим в Правительство.

Сенаторы возложили цветы к мемориалу, установленному на территории воинской части 6506 в память о сослуживцах, погибших на таджикско-афганской границе. Воспитанники военно-спортивного клуба «Жас Бүркіт», который с 2003 года работает на базе воинской части, показали гостям свои навыки ведения рукопашного боя, защиты при нападении и продемонстрировали тактику отражения атаки.