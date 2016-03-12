​На южном направлении

Теплый, солнечный, по-настоящему весенний день напоминал о том, что мы находимся уже в южном регионе нашей необъятной страны.

Из выступлений акима Казалинского района Наж­мадина Шамуратова и председателя районного совета ветеранов Оразгали Бекбанова на торжественной встрече специализированного поезда «Мәңгiлiк Ел» мы услышали не только слова приветствия, но и яркие факты из истории города и его жителей. Казалинцы дорожат именами своих земляков, известных сегодня не только в Казахстане. Это первый комсомолец рес­публики Гани Муратбаев, казахская советская певица Роза Багланова, бронзовый призер Лондонской Олимпиа­ды-2012 Марина Вольнова и многие другие.

Имя Розы Баглановой увековечено в названии районного культурного центра, перед входом в который установлен памятник певице. Здесь и состоялась встреча общественной прием­ной Совета общественного согласия с жителями города. В большинстве своем это ветераны труда, представители НПО, этнокультурных и молодежных объединений, а также работники государственных органов.

После выступления начальника штаба поезда Амиржана Альпеисова о целях и задачах общереспуб­ликанской акции состоялся обмен мнениями о национальном единстве и идентичности идеи «Мәңгiлiк Ел» Главы государства. В частности, было отмечено, что благодаря этой акции празднование 25-летия Независимости РК началось не в Астане или Алматы, а в регионах, эстафету празднования подхватили и в других городах и селах. По окончании встречи в район­ной библиотеке от имени РГУ «Қоғамдық келiсiм» («Общественное согласие») Ассамблеи народа Казах­стана в рамках акции «Дар бесценный» были подарены книги.

Все бригады поезда работали по заранее намеченному графику. Накануне произошла смена бригады врачей. Приступила к работе четвертая смена. На предыдущей остановке в Шалкаре (Актюбинская область) ими было принято более 600 больных. Поток людей в Казалинскую ЦРБ был не меньше.

К слову, путешествие поезда по городам и весям полезно еще и тем, что можно обменяться передовым опытом, увидеть, как в том или ином регионе решаются социальные проблемы. Так, например, 1 марта, в День благодарности, в фойе казалинского районного Дома молодежи был открыт социальный магазин «Все за спасибо». В республике такие магазины стали популярными, но в большинстве своем там продаются товары по более низким ценам и только. Этот магазин отличается тем, что товары сюда как новые, так и б/;у, в том числе вещи, пригодные к ношению, сдают жители района в рамках акции «От чистого сердца» (коллективы предприятий и учреждений, предприниматели). Их могут бесплатно получить малообеспеченные и многодетные семьи по спискам, предоставленным районным отделом занятос­ти и социальных программ. Продавцом трудится человек, закрепленный от центра занятости. Кстати, площадь под социальный магазин также выделена бесплатно. Хороший пример для подражания.