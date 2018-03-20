На закупках лекарств удалось сохранить более 18 миллиардов тенге – Биртанов
Жанат Тукпиев
На закупках лекарств для гарантированного объема бесплатной медицинской помощи удалось сохранить более 18 миллиардов тенге. Об этом в ходе заседания Правительства РК сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Расширение нормативной базы и прозрачность закупок позволили сохранить 18,2 миллиарда тенге. На сегодняшний день для гарантированного объема бесплатной медицинской помощи закуплено 95 процентов от годовой потребности в лекарствах. Остальные 5 процентов будут приобретены к концу этого месяца", – отметил министр.
Он также отметил, что некоторые регионы начали распространять лекарства через амбулаторные клиники.
"В связи с этим мы просим акимов взять под контроль доставку и распространение лекарств в поликлиники", – сказал Биртанов.
В то же время он отметил, что благодаря законопроекту о регулировании цен на все фармацевтические препараты увеличилась доля отечественных производителей в доле всех лекарственных закупок.