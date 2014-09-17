На западе и севере Казахстана в среду ожидаются заморозки Общество 619

Местами пройдут дожди, усилится ветер, лишь на западе, юге и востоке погода – без осадков, в двух регионах заморозки, сообщает "Казгидромет".



В Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях ожидаются местами заморозки 0–2 градуса. В Атырауской области местами ожидается усиление ветра 15–20 м/с с пыльной бурей. В Карагандинской области днем местами усилится ветер 15–20 м/с, порывы до 25 м/с, ночью и утром ожидается туман. В Северо-Казахстанской, днем Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15–20 м/с, ночью и утром – туман. В Акмолинской, Костанайской, днем в Южно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15–22 м/с.