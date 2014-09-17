На западе и севере Казахстана в среду ожидаются заморозки
Общество
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Местами пройдут дожди, усилится ветер, лишь на западе, юге и востоке погода – без осадков, в двух регионах заморозки, сообщает "Казгидромет".
В Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях ожидаются местами заморозки 0–2 градуса.
В Атырауской области местами ожидается усиление ветра 15–20 м/с с пыльной бурей.
В Карагандинской области днем местами усилится ветер 15–20 м/с, порывы до 25 м/с, ночью и утром ожидается туман.
В Северо-Казахстанской, днем Восточно-Казахстанской,
Западно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15–20 м/с, ночью и
утром – туман.
В Акмолинской, Костанайской, днем в Южно-Казахстанской,
Мангистауской, Актюбинской, Павлодарской областях местами ожидается
усиление ветра 15–22 м/с.
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