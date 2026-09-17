На западе страны стартовало многостепенное командно-штабное учение

В Мангистауской области на полигоне «Оймаша» началось многостепенное командно-штабное учение с участием военнослужащих регионального командования «Запад» и Сухопутных войск Вооруженных сил РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: Минобороны

На первом этапе учения ротные тактические группы совершили марш в назначенные районы. В составе колонн военнослужащие отработали вопросы организации движения, управления подразделениями и поддержания установленного порядка на маршруте.

Особое внимание в ходе марша было уделено слаженности действий личного состава, технической готовности военной техники, соблюдению мер безопасности и способности командиров оперативно реагировать на изменения ситуации.

По прибытии в назначенные районы подразделения приступили к выполнению дальнейших задач в соответствии с замыслом учения.

Военнослужащим предстоит отработать вопросы управления войсками, организации взаимодействия между подразделениями и принятия решений в условиях динамично меняющейся обстановки.

Многостепенной формат учения позволяет задействовать различные уровни: от органов военного управления до подразделений, непосредственно выполняющих поставленные задачи.

Учение направлено на повышение профессиональной подготовки военнослужащих, совершенствование навыков органов военного управления в планировании и ведении операций, проверку готовности войск к выполнению поставленных задач и повышение слаженности действий подразделений в различных условиях обстановки.