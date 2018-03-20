​На запах снега

Ведущие лыжники мира, похоже, никогда не заглядывают в календарь, а смотрят только в окошко – есть ли снег на улице. И если где есть – спешат туда, чтобы покататься на какой-нибудь интерес. Например, на кубковый.

На днях в знаменитом среди представителей зимних видов спорта шведском Фалуне состоялся финал Кубка мира по лыжным гонкам. На дистанции 15 км с общего старта классическим стилем тройку призеров составили Александр Большунов (Россия) – 37 минут 59,8 секунды, Калле Халь­варссон (Швеция) и Франческо Де Фабиани (Италия). Четвертым дистанцию закончил казахстанец Алексей Полторанин – 37.03,5. Нынешней зимой лыжник из Восточного Казахстана на этапах Кубка мира выиграл три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую. И все – на дистанции 15 км классичес­ким стилем! Итоговый старт он завершил тоже на очень высоком, четвертом месте.