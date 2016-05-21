На заседании Комиссии по земельной реформе рассказали, что пугает казахстанцев

Общество
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Талгат Исенов
Фото ©Kazpravda.kz (Марат Кураков)
Основной темой проходящего в Астане второго заседания Комиссии по земельной реформе является вопрос продажи земли сельхозназначения гражданам РК, передает Kazpravda.kz.

Президент фонда Болатхана Тайжана Мухтар Тайжан выдвинул предложение, что приобретать участки могут только казахстанцы по праву рождения.

"Это нужно для того, чтобы пресечь опасность со стороны тех, кто приехал из-за рубежа и, женившись на казахстанках, получил наше гражданство.

Еще один важный момент – не допустить феодализации, то есть получения сельскохозяйственных земель в руки теми латифундистами, которые не собираются работать, а лишь сдавать участки в аренду и субаренду", – заявил Тайжан.

Свое мнение высказал и руководитель партии "Ак жол" Азат Перуашев.

"Может возникнуть угроза, что завтра хозяином земли станет банк, который в отличие от государства не будет предоставлять такие низкие процентные ставки. Кроме того, считаю необходимым установить максимальный объем надела, а то у кого-то будет 10 соток, а у кого-то сотни тысяч гектар. Нужно окончательно определиться с этим вопросом", – сказал Перуашев.

Глава партии "Ак жол" подтвердил, что он является принципиальным сторонником предоставления земли в частную собственность гражданам Казахстана.

"Основные претензии граждан заключаются в том, чтобы не дать возможность арендовать землю компаниям из соседствующих с нами государств", – отметил мажилисмен.

Генеральный директор агрофирмы "Родина" Иван Сауэр в свою очередь заявил, что людей "напугали не частная собственность и иностранцы, а угроза третьего передела земли".

"Когда идет расширение хозяйства, его собственник думает только о личном обогащении и поглощении. К сожалению, этим у нас грешат не только крупные землевладельцы, но и простые крестьяне. Вот это пугает людей. И тех, кто не хочет вовремя остановиться, необходимо остановить на законодательном уровне", – подчеркнул Сауэр.

Руководитель агрофирмы "Родина", как и ранее, привел свое хозяйство в качестве успешного: "Вопросов не возникает там, где нет напряжения, как, например, у меня".

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