​На защите государственных интересов

Одна из стратегических задач нашего ведомства состоит в том, чтобы к 2050 году довести вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны до уровня 50%. А для этого необходимо совершенствовать инструменты поддержки массового предпринимательства. При этом каждый регион должен предложить комплекс мер по развитию индивидуального, в том числе семейного бизнеса. Количество созданных новых рабочих мест увеличит налогооблагаемую базу и поступ­ления в бюджет.

Еще одна важная задача – перевод государственных услуг в электронный формат. Такая оптимизация значительно упростит процесс, за который сегодня отвечают органы государственных доходов. В качестве примера отмечу, что за 2016 год департаментом государственных доходов по ЮКО оказано 1 млн 695 тыс. 386 услуг, из них уже более 80% – в электронном виде.

Нужно стимулировать выход бизнеса из «тени», что предполагает расширение налоговой базы в несырьевом секторе. Важно провести оптимизацию действующих фискальных льгот, рассмотреть специальные налоговые режимы в преддверии всеобщего дек­ларирования. Государство активизирует граждан в готовности платить налоги. К примеру, с 1 января 2017 года постановка на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя переводится на уведомительный порядок, для сокращения бумажного документооборота объединены некоторые формы деклараций.

Идет работа по улучшению механизма налогового администрирования, в частности взимания налога на добавленную стоимость. Уже введено поэтапное снижение порога для обязательной регистрации в качестве плательщика НДС.

Кроме того, с 2019 года все плательщики налога на добавленную стоимость должны в обязательном порядке выписывать электронные счета-фактуры. Данные меры позволят оптимизировать бизнес-процессы, повысить прозрачность и снизить риски. Каждый гражданин страны должен осознавать, что, оплачивая налоги, он вносит вклад в экономику страны.