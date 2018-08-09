​На защите интеллектуальной собственности

Сергей Осанов

Вчера в Үкімет Үйі Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с исполнительным директором Американской торговой палаты Дорис Брэдбери.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы защиты интеллектуальной собственности. В частности, рассмотрены итоги работы Межведомственной рабочей группы по выработке предложений по вопросам выявления и пресечения правонарушений и преступлений в данной сфере. Были затронуты темы применения принципа «патентной привязки» при регистрации лекарственных средств, патентования ИТ-решений, совершенствования системы коллективного управления авторскими и смежными правами, а также защиты прав.

Рабочая группа по выработке предложений по вопросам выявления и пресечения правонарушений и преступлений в сфере интеллектуальной собственности была соз­дана в 2014 году. В ее состав вошли представители заинтересованных госорганов, НПП «Атамекен», члены Совета по улучшению инвестиционного климата в лице Американской торговой палаты в Казахстане, а также представители Общества бизнесменов Казахстана и Турции, иностранных компаний – право­обладателей в сфере программного обеспечения, косметической и фармацевтической индустрии.

