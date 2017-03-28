​На защите интересов государства

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Лилия Сыздыкова

Эффективность экономической составляющей работы дипломатов и совершенствование кадровой политики внешнеполитического ведомства стали темами расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел. Акцентируя внимание на вынесенных на повестку дня вопросах, глава МИДа Кайрат Абдрахманов подчеркнул их особую важность в контексте реализации нового Послания Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и Пяти институциональных реформ.

– Необходимость усиления роли экономической дипломатии продиктована, как известно, сложной ситуацией на мировых рынках, интеграционными тенденциями, которые мы наблюдаем на глобальном и региональном уровнях, дальнейшим нарастанием общей социально-экономической напряженности даже в развитых странах мира. В этих условиях Президент Нурсултан Назарбаев ставит перед нами конкретную задачу о перестройке всей работы Министерства иностранных дел для проактивной работы по защите экономических интересов нашей страны на международной арене. Требуется серьезный практический пересмотр наших подходов для увеличения экономической отдачи от деятельности внешнеполитического ведомства и его загранучреждений. Все это отражено в Послании Главы государства и четко обозначено им в ходе расширенного заседания Правительства в феврале нынешнего года. Хочу подчеркнуть, что экономическая дипломатия – это первостепенная задача всей системы МИД, – отметил Кайрат Абдрахманов.

Важным практическим шагом в этой работе стало подписание между МИДом и Министерством по инвестициям и развитию совместного плана по продвижению экс­порта казахстанской продукции. На подходе – подписание аналогичного документа по привлечению инвестиций. Также реализуется совместный план МИДа и Министерства сельского хозяйства.

С министерствами экономического блока МИД проводит большую работу, в том числе по усилению деятельности 115 межправительственных комиссий и 24 деловых советов Казахстана с другими странами, по подготовке к реализации и дальнейшему мониторингу договоренностей между казахстанскими и иностранными деловыми кругами, достигнутых в рамках зарубежных визитов Главы государства. Совместные действия предпринимаются также по линии сотрудничества с ОЭСР и ВТО, формированию системы официальной помощи развитию.

На заседании коллегии были подведены основные итоги деятельности МИДа за прошедший год по ключевым направлениям экономической дипломатии. В 2016 году при непосредственном участии внешнеполитического ведомства и загранучреждений Казахстана проведено более 300 мероприятий по торгово-экономической и инвестиционной тематике, организовано около 600 визитов иностранных деловых делегаций в Казахстан и казахстанских экономических делегаций за рубеж.

По данным МИДа, в результате проводимой правительственными структурами и деловыми кругами работы в 2016 году наблюдался значительный рост темпов привлечения инвестиций. По итогам 9 месяцев их валовый приток увеличился на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 14,5 млрд долларов. Всего с 2005 года в Казахстан привлечено свыше 236 млрд долларов. Как отмечалось, в достижении данных показателей решающую роль сыграли личные усилия Главы государства и достигнутые на высшем уровне договоренности.

Второй вопрос повестки заседания напрямую увязан с первым. Как подчеркнул Кайрат Абдрахманов, именно от уровня квалификации кадров и их профессиональной готовности в решающей степени зависит успешная реализация всех направлений внешней политики Казахстана. Он подчеркнул необходимость пересмотра действующих принципов и подходов в сторону повышения требований, предъявляемых как к кандидатам, поступающим на дипломатическую службу, так и к действующим сотрудникам в плане профессионального уровня и квалификации. При этом, отметил министр, принцип меритократии должен быть главенствующим в проводимой кадровой политике.

Помимо работников Министерства иностранных дел, участие в заседании коллегии приняли представители Администрации Президента, канцелярии Премьер-министра, депутаты Парламента, руководство других госорганов и национальных компаний. 

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