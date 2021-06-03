На защите интересов граждан

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ

Темы обеспечения законности в финансовой сфере и защиты прав потребителей финансовых услуг постоянно находятся в сфере внимания Президента Касым-Жомарта Токаева.

Уже через две недели после вступления в должность Главы государства в июне 2019 года он подписал Указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан».

Документ предусматривает ряд мер поддержки граждан страны, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. В частности, в соответствии с указом ряду категорий заемщиков, преимущественно из социально уязвимых слоев населения, были списаны беззалоговые потребительские кредиты на сумму до 300 тыс. тенге, а также штрафы и пени по ним.

На основании данных, предоставленных Министерством труда и социальной защиты населения, были определены 507 363 гражданина, задолженность которых погасили на сумму 105 174,6 млн тенге. При этом 263 525 казах­станцам – в полном объеме.

Данная инициатива Президента не стала разовой акцией, а ознаменовала собой начало последовательно реализуемой стратегии по повышению прозрачности рынка финансовых услуг и снижению возможности усугубления проблемы неплатежей в будущем.

С этой целью в том же указе Президента Национальному банку было поручено принять комплекс мер регуляторного характера по усилению ответственности финансовых организаций. В частности, Глава государства поручил ввести запрет на начисление неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредита, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней.

Эта мера направлена на недопущение бесконечного нарастания задолженности по типу снежного кома у граждан, займы которых и без того уже перешли в категорию проблемных.

Кроме того, Президент поручил ввести запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума в качестве превентивной меры борьбы с появлением непосильной кредитной нагрузки у населения с низким доходом.

Наступление пандемии коронавируса и последовавший за этим мировой экономический кризис, закрытие целых секторов экономики и потеря доходов гражданами подтвердили правильность и своевременность принятых мер по снижению долговой нагрузки на малообеспеченных заемщиков.

Вместе с тем, выступая 1 сентяб­ря 2020 года с Посланием народу страны, Касым-Жомарт Токаев констатировал сохранение дисбаланса между кредитованием потребительского сегмента и бизнеса.

«Следует нормативно сдерживать безудержное, порой безответственное кредитование потребителей, что чревато серьезными социальными последствиями. Недостаточная финансовая грамотность граждан не должна быть поводом для навязывания им кредитных продуктов», – отметил Президент.

Он напомнил, что по его поручению микрофинансовые организации, ломбарды и другие финучреждения, «ранее бесконтрольно выдававшие потребительские займы, попали под государственное регулирование». Однако Глава государства отметил сохранение рисков, особенно в период кризиса и падения доходов населения. Тогда же он поручил Агентству по финрегулированию и Национальному банку принять дополнительные регуляторные меры в части повышения ответственности кредитных организаций, а также по дифференциации и снижению предельных ставок по кредитам.

В рамках продолжения реализации поручений Главы государства депутаты Мажилиса Парламента разработали законопроект по вопросам регулирования микрофинансовой и коллекторской дея­тельности.

Один из разработчиков законопроекта депутат Мажилиса Парламента Альберт Рау, представляя документ коллегам, выразил уверенность в том, что принятие закона позволит защитить сограждан и не допустить их дальнейшей закредитованности. Парламентарий привел данные Первого кредитного бюро, согласно которым на 1 ноября 2020 года микрокредиты в микрофинансовых организациях имели 170 тыс. предпринимателей и 810 тыс. физических лиц.

При этом по розничным кредитам 38% заемщиков, а это почти 300 тыс. человек, находились на просрочке. По мнению законодателей, высокая доля проблемных займов связана с тем, что при заключении договоров клиенты банков и МФО не до конца представляют кредитную нагрузку, которую они на себя принимают.

После рассмотрения проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности» в Парламенте 25 мая документ был подписан Главой государства.

Как сообщило Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), закон направлен на усиление защиты прав заемщиков и повышение ответственности кредиторов путем введения обязательного порядка досудебного урегулирования проб­лемной задолженности.

Кроме того, документ нацелен на недопущение роста рисков в кредитовании и чрезмерного увеличения долговой нагрузки граждан по потребительским кредитам. Ряд положений закона имеет своей задачей регулирование микрофинансовой деятельности и повышение прозрачности условий предоставления микрокредитов, а также ужесточение требований и введение дополнительных ограничений для коллекторских организаций.

ЧТО НОВОГО

Итак, какие новации появились в законодательстве?

В частности, законом вводится единый обязательный правовой режим урегулирования просроченной задолженности граждан по кредитам. Эта норма распространяется не только на займы банков, но и на микрокредиты МФО.

В рамках нового механизма урегулирования банки и МФО обязаны будут уведомить заемщика о возникшей просрочке в течение 20 дней с даты ее наступления. В течение 30 дней после обращения заемщика к кредитору за реструктуризацией задолженности в случае просрочки погашения займа кредитные организации предлагают условия реструктуризации в виде: снижения ставки вознаграждения, отсрочки платежа, изменения его очередности, увеличения срока займа, уменьшения долговой нагрузки (основной долг, вознаграждение и неустойка) или самостоятельной реализации недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки.

Кроме того, банки или МФО при проведении реструктуризации обязаны учитывать такие факторы, как социальное положение заемщика, снижение его доходов, единственность залогового жилья, добросовестное исполнение обязательств по займу. В результате сроки рассмотрения обращений заемщиков в банки и МФО и урегулирования проблемной задолженности сокращаются в два раза – со 180 до 90 дней.

Если ипотечный заемщик и кредитор не достигли согласия по условиям реструктуризации займа, то в качестве меры защиты клиента банка ему предоставляется право обратиться в АРРФР. В этот период кредитор не вправе будет начинать процедуры взыскания заложенного имущества должников, относящихся к социально уязвимым слоям населения (СУСН).

«Агентство на системной основе будет осуществлять мониторинг и контролировать эффективность взаимодействия кредитора с заемщиком в целях обеспечения соблюдения требований законодательства», – отмечается в сообщении регулятора.

В целях недопущения превышения ставок вознаграждения по займам и микрокредитам закон устанавливает обязанность банков и МФО представлять кредитным бюро информацию о номинальных ставках и годовой эффективной ставке вознаграждения (ГЭСВ) по выданным кредитам. Это позволит агентству оперативно получать сведения и применять к субъектам, нарушившим установленные пределы, меры надзорного воздейст­вия вплоть до санкций.

Для защиты интересов потребителей финансовых услуг законом закрепляется установление требования к содержанию, оформлению, обязательным условиям договора о предоставлении микрокредита. Так, к договору микрозайма должен прилагаться титульный лист, который содержит дату заключения договора, наименование организации и Ф. И. О. заемщика⁄созаемщика, сумму микрокредита, сроки погашения, размер ставки вознаграждения⁄значение вознаграждения, способ и метод погашения, порядок начисления и размер неустойки (штрафа, пени).

Первая страница договора должна содержать информацию о полной стоимости микрокредита: сумму переплаты, размер ставки вознаграждения и годовой эффективной ставки вознаграждения.

Для недопущения введения в заблуждение граждан закон вводит обязанность МФО указывать ГЭСВ при распространении и размещении рекламы. Это позволит потребителям объективно анализировать условия предоставления займа до заключения договора и избежать проблемных ситуаций в будущем.

В целях усиления защиты прав заемщиков закон вводит новые меры по ограничению роста долговой нагрузки в виде запрета банкам и МФО требовать выплаты вознаграждения, неустойки (штрафов, пени), комиссий и иных платежей по истечении 180 дней просрочки обязательств по всем ипотечным займам. До принятия документа такой запрет действовал только по ипотечным жилищным займам.

Дополнительно, в качестве меры ограничения роста просроченной задолженности заемщика за счет капитализации, законом устанавливается запрет по начислению вознаграждения на просроченные и непогашенные суммы вознаграждения, неустойки (штрафов, пени), комиссий и иных платежей.

Для защиты прав заемщиков с низкими доходами и малообеспеченных граждан законом предусмотрено расширение условий для списания бланковых остатков по ипотечным жилищным займам. Эта мера позволит по всем действующим займам, как новым, так и ранее выданным, ускоренно и без длительных процедур списать долговое бремя, оставшееся после реализации залогового жилья, для заемщиков, у которых доходы не превышают минимальную заработную плату.

Законом также предусмотрены условия для очистки кредитной истории заемщиков путем сокращения сроков хранения кредитных историй с 10 до 5 лет. Эта мера позволит тем заемщикам, которые испытывают затруднения в получении новых займов по причине наличия в кредитной истории сведений о ранее допущенных просрочках, повторно обратиться к лицензированным кредиторам за получением банковского займа или микрокредита.

В целях очистки рынка от недобросовестных коллекторских организаций и защиты прав заемщиков законом устанавливается обязанность коллекторского агентства соблюдать требования по минимальному уставному капиталу.

Данная мера позволит обеспечить наличие у коллекторских агентств информационно-технических, кадровых и финансовых ресурсов, достаточных для эффективного взаимодействия с должниками на всей территории страны. Таким образом, коллекторские агентства смогут перейти на цифровые способы коммуникации и тем самым минимизировать личные контакты с должниками.

Важный блок закона касается введения запрета на переговоры с незарегистрированных за коллекторским агентством номеров телефонов или чужих телефонных номеров, а также устанавливается обязанность видео- и аудиофиксации процесса взаимодействия с должником.

Такая норма закона позволит обеспечить оперативную защиту прав заемщиков, в отношении которых были допущены неправомерные действия, путем проведения проверки аудио- и видео­материалов. А при выявлении нарушений – оперативно применять надзорные меры, вплоть до исключения коллекторского агентства из официального реестра.

Кроме того, закон ограничивает взаимодействие коллектора с третьими лицами, в том числе с работодателем должника, за исключением случаев установления места нахождения заемщика.

«Вышеуказанные меры направлены на усиление защиты прав и интересов заемщиков, снижение роста долговой нагрузки и проб­лемной задолженности, а также усиление надзора агентства за выдачей банковских займов, микрокредитов и неправомерными дейст­виями коллекторских агентств при взаимодействии с долж­никами», – констатирует АРРФР.