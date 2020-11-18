На защите интересов заемщиков

В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассказали о ходе реализации госпрограммы рефинансирования ипотечных займов и результатах работы спецкомиссии по рассмотрению жалоб заемщиков на действия банков и ипотечных компаний.

Ранее мы сообщали, что в целях сохранения единственного жилья, снижения долговой нагрузки и исключения зависимости ипотечных заемщиков от колебаний валютных курсов по поручению Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева с 2015 года Национальным банком РК совместно с АРРФР реализуется Программа рефинансирования ипотечных жилищных займов по трем основным направлениям.

В рамках первой части ­программы предусмотрено рефинансирование ипотечных займов, выданных в период с 2004 по 2009 год и обеспеченных единственным жильем. На ее реализацию Нацбанком Казахстана выделено 130 млрд тенге. Ставка вознаграждения по рефинансируемому займу для заемщика устанавливается в размере не более 3% годовых.

На 1 октября текущего года в рамках первой части программы рефинансировано 27,4 тыс. займов на сумму 164,7 млрд тенге. Выделенные банками средства освоены в полном объеме. С учетом револьверного механизма количество рефинансированных займов проблемных заемщиков составит порядка 40 тыс.

В целях исключения зависимости от колебаний валютных курсов и снижения долговой нагрузки валютных ипотечных заемщиков с 27 марта 2018 года реализуется вторая часть ­программы, которая предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц, выданных до 1 января 2016 года в тенге по курсу Национального банка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за доллар США).

Перевод валютных займов в тенге по выгодному курсу является действенным шагом снижения долговой нагрузки на заемщиков. Ставка вознаграж­дения по рефинансируемому займу для заемщика, относящегося к социально уязвимым слоям населения (СУСН), устанавливается в размере 3% годовых, для иных заемщиков – 12%.

На 1 октября текущего года в рамках второй части программы рефинансировано 7,9 тыс. займов на сумму 70,8 млрд тенге. Срок рефинансирования валютных ипотечных займов истекает 31 декабря 2020 года.

Третья часть программы реа­лизуется с начала текущего года и направлена на поддержку ипотечных заемщиков, займы которых ранее были рефинансированы в рамках программы по категории СУСН, а также граж­дан, чье единственное жилище перешло на баланс банков в счет исполнения обязательств по ипотечным займам.

Банкам предоставлено право на основе анализа финансового и социального положения заемщика, относящегося к СУСН, применять в индивидуальном порядке дополнительные механизмы облегчения долговой нагрузки в виде уменьшения основного долга, установления льготных графиков с ежемесячным платежом от 20 тыс. тенге и сохранением дохода заемщика не ниже прожиточного минимума.

Для возврата в собственность заемщика единственного жилья, числящегося на балансе банка, финансовым институтам предос­тавляется право осуществить финансирование заемщика по ставке вознаграждения 3% годовых либо передать ему жилище в аренду с возможностью последующего выкупа. Для компенсации расходов банкам Национальным банком выделено 44,6 млрд тенге. Срок оказания дополнительной помощи ипотечным заемщикам установлен до 1 июля 2021 года.