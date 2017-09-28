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​На защите народных интересов
Наталья Рыжкова, Караганда

«Общественные советы: проб­лемы и перспективы деятельности» – такова тема встречи. Для Казахстана это новый формат­ взаимодействия населения и власти, а потому было много вопросов. И прежде участники встречи пытались понять, действительно ли консультативно-совещательный, наблюдательный орган, образуемый исполнительной властью совместно с некоммерческими организациями и гражданами, становится активным инструментом диалога?

Советы, напомним, были созданы в 2016 году по поручению Президента в рамках Плана нации в целях формирования подотчетного государства. Как им живется сегодня?

– За полтора года практика взаимодействия гражданского общества и власти показала ряд преимуществ, но вместе с тем и поставила определенные воп­росы, возникающие в процессе работы. Задача заключается в организации продуктивного диалога, – сказал в интервью нашей газете вице-министр по делам религий и гражданского общества Абзал Нукенов.

Советы законодательно обеспечены инструментарием общественного контроля. Это позволяет поднимать актуальные вопросы, участвовать в решении социальных проблем через общественные слушания, мониторинг и экспертизу решений, принятых государственными органами. Но очевидно, что если ОС не будет приносить пользы, общественность его отвергнет. «Народное правительство», куда отбор ведется через конкурс, должно стать своеобразным форпостом: через него, действуя в тесном контакте с властью, можно обеспечить наиболее оперативное и конструктивное решение неотложных вопросов социального управления.

Статистика гласит, что в рес­публике создано 229 советов, из них 197 действуют на уровне городов и районов, остальные – в областных центрах, Алматы и Астане. В их деятельности заняты более 4 тыс. человек, в том числе три четверти – представители гражданского общества: неправительственные организации, бизнес-структуры и филиалы политических партий.

Один из участников конференции – Улан Инкарбеков, член совета в Алматы, представляющий интересы инвалидов. Попал в него по конкурсу, обойдя в финале 42 кандидата. В рассмотрении многих вопросов помогает юридическое образование. Совет считается самым активным в республике.

Какие вопросы он поднимает? Благодаря действиям совета рассматривалась проблема проезда в общественном транспорте. Раньше деньги от оплаты наличными за проезд в автобусах системно шли мимо бюджета города. Ввели единую проездную карту «Оңай». По ней стоимость проезда 80 тенге, за наличный расчет – 150. Разница стала главной мотивацией пассажиров в расчете. Покупка карт поднялась на 60%. Произошла легализация средств, поступающих от населения.

Рабочая группа исследовала ситуацию с предстоящим уничтожением деревьев в русле реки Есентай. Планируя антиселевые мероприятия, служба ЧС вышла с планом вырубки трех тысяч деревьев. Общественники выехали на место, обследовали территорию и выяснили, что требуется срубить менее тысячи. По мнению Улана, чтобы в городе вопросы решались более заинтересовано, следует советы наделить более высокими полномочиями, а в конце каждого года хорошо бы составлять рейтинги активности чиновников.

– Работа неблагодарная, много критики от населения, – размышляет Улан, – но мы патриоты. И несмотря ни на что, пытаемся делать свою работу качественно.

Кабдыгали Оспанов, под руководством которого активно работает городской общественный совет в Караганде, уверен, что гражданское общество должно влиять на общественное мнение, которое непременно будет само меняться и менять действия исполнительной власти. Критические замечания – это хорошо. Но ситуация все равно зависит от исполнительной власти, которая должна взять рекомендации общественников на вооружение и реализовать их. На каждом заседании совместно с властями идет разбор различных ситуаций и принимаются решения. И хорошо, когда госорганы прислушиваются к общественным советам – посреднику и знатоку реальных проблем.

Есть, конечно, и вопросы. Наталья Филиппенко, руководитель Абайской районной центральной библиотечной системы, также задействованной в общественной деятельности, утверждает, что в работе возникает немало нюансов, требующих законодательной проработки. К примеру, как секретарь совета, она ведет канцелярскую работу, что требует больших материальных затрат и времени, тратит личные средства: нужны бумага, ксерокс, связь. Где брать деньги?

Об этом же говорил профессор Высшей школы государственной политики Назарбаев Университета Колин Нокс. В работе советов требуются затраты на информационное освещение, привлечение экспертов, командировки. Денежная подпитка через госорганы не способствует самостоятельности и беспристрастности.

Карагандинцы предложили финансирование за счет добровольных пожертвований в виде фонда в каждой области, куда бы направляли пожертвования организации или физические лица. А контроль над расходованием средств возложить на попечительский совет из членов ОС, общественников, меценатов, что обеспечит прозрачность. Только так советы останутся независимыми и автономными.

Впрочем, материальные вопросы не останавливают людей, по-настоящему радеющих за развитие страны. Есть среди них представители всех поколений. В Усть-Каменогорске в совет входит энергичная, как и сам председатель, молодежь. Станислав Каримов рассказал, как работается совету. Гражданские активисты вернули городу автобусный маршрут, инициировали ремонт разбитой дороги, ставшей настоящей «находкой» для дорожных полицейских. Они штрафовали водителей, вынужденных объезжать яму, за выезд на встречную полосу.

На вопрос, есть ли издержки в работе, один из разработчиков закона об общественных советах депутат Мажилиса Парламента Серик Сейдуманов ответил, что они есть в любом деле. Модернизация политической системы в том и заключается – искать и находить решение проблем: общество должно быть активным, принимать участие в управлении страной, доходить до госорганов в решении тех или иных вопросов.

Конкретные предложения прозвучали в выступлении председателя Карагандинского областного общественного совета Еркары Аймагамбетова, ректора КЭУ Казпотребсоюза. Дальнейшее развитие советов должно основываться на четкой обратной связи с населением через информацию об уровне качества предоставляемых госуслуг. Поэтому целесообразно профильным комиссиям разработать методику оценки населением предоставляемых госорганами услуг.

Общественный совет осуществляет консультативно-совещательные и наблюдательные функции через общественные слушания, мониторинг, экспертизу. Однако для большей эффективности следует сократить документооборот, сузить содержание отчетов. И вообще, создать условия, когда бы все граждане имели равный доступ к осуществлению общественного контроля, а не только в составе объединений или общественных организаций.

Рабочая группа по совершенствованию деятельности ОС представит все предложения на I республиканском мажилисе общественных советов в ноябре.

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