На защите национальных интересов

В преддверии дня образования органов национальной безопасности страны на вопросы "Казахстанской правды" ответил председатель КНБ, член Совета безопасности РК, государственный деятель Нуртай Абыкаев.

– Уважаемый Нуртай Абыкаевич, в Стратегии "Казахстан-2050" Президент страны четко обозначил десять глобальных вызовов ХХI века, которые предстоит преодолевать человечеству, миру в целом, и Казахстану в частности. Приведу только две цитаты. Первая: "Глобальный экономический кризис, переходящий в кризис социально-политический, неизбежно будет оказывать давление на Казахстан, будет проверять нас на прочность…". И еще: "…мы должны выработать продуманный, согласованный и скоординированный курс всех ветвей власти, государства и общества с тем, чтобы быть во всеоружии при любом сценарии развития международной ситуации". В связи с этим насколько Стратегия "Казахстан-2050" увеличила спектр задач, которые необходимо решать КНБ?

– Стратегия "Казахстан-2050" – документ долгосрочного планирования, определяющий глобальное видение и приоритеты развития Казахстана. Она оказывает непосредственное стратегическое влияние на деятельность всех государственных органов, и Комитет национальной безопасности – не исключение. В условиях современной жизни устойчивость любого государства во многом зависит от способности эффективно и своевременно реагировать на новые вызовы и угрозы времени, поскольку они несут в себе весьма серьезные риски. Ослабление международной безопасности, появление все новых "горячих точек", примером здесь может служить Ирак, серьезно влияют на ситуацию в Центрально-Азиатском регионе.

Террористическая и экстремистская активность на Ближнем и Среднем Востоке, расширение наркотрафика из Афганистана, негативные тенденции развития мировой экономики требуют от нашего государства и общества в целом пристального внимания, адекватного и своевременного реагирования.

И как подчеркивал Глава государства, Лидер нации Нурсултан Назарбаев, Стратегия "Казахстан-2050" является "путеводным маяком, определяющим главную цель". Для органов национальной безопасности она позволяет правильно расставить акценты, определить приоритеты деятельности в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе, конкретизировать круг решаемых задач в интересах обеспечения стабильного и процветающего Казахстана.

– Если обратиться к Закону "О национальной безопасности Республики Казахстан", то он определяет шесть видов нацбезопасности – общественная, военная, политическая, экономическая, информационная и экологическая. Хотелось бы остановиться на экономической составляющей безопасности. Что делается в данном направлении?

– Данный законодательный акт регулирует не только правовые отношения в области национальной безопасности, но и уровень ответственности и компетенцию каждого государственного органа. Самое главное, что закон ориентирован на признание приоритетности прав и свобод личности в сфере обеспечения национальной безопасности от внешних и внутренних угроз. КНБ наряду с другими заинтересованными государственными органами принимает активное участие в обеспечении защиты экономического потенциала страны.

Президент в своих ежегодных Посланиях народу Казахстана неоднократно говорил об абсолютной значимости модернизации экономики на основе индустриально-инновационного развития и участия в этом процессе без исключения всех государственных органов. Поэтому основной приоритет комитета состоит в содействии эффективной реализации политики индустриально-инновационного развития нашей страны, своевременно обеспечивая государственные инстанции различного уровня соответствующей оперативной информацией. Ежегодно, в среднем, только в рамках обеспечения информационных потребностей инстанций по вопросам обеспечения экономической безопасности направляется 400–450 информационных материалов, значительная часть которых с конкретными рекомендациями и предложениями.

Во взаимодействии с зарубежными партнерами проводится работа по выявлению среди иностранных юридических и физических лиц, изъявляющих желание участвовать в реализации проектов индустриализации, причастных к отмыванию так называемых "грязных денег" и финансированию международных террористических организаций, а также имеющих сомнительную деловую репутацию, либо замешанных в фактах недобросовестного ведения бизнеса.

При решении вопросов, связанных с созданием благоприятного инвестиционного климата в стране, основная наша роль заключается в выявлении на ранних этапах внутренних и внешних факторов, которые могут объективно препятствовать притоку в несырьевой сектор экономики прямых иностранных инвестиций. Для этого ведется постоянный мониторинг ситуации в различных сегментах международного рынка, и прежде всего в тех, которые напрямую затрагивают интересы национальной экономики. Наряду с другими уполномоченными государственными органами комитет также участвует в общей системе мер по защите отечественных инноваций и недопущении утечки интеллектуальной собственности за рубеж.

– А насколько защищены столпы казахстанской экономики – топливно-энергетический, нефтегазовый и атомно-энергетический комплексы?

– Ни для кого не секрет, что именно данные отрасли наиболее привлекательны для иностранных инвесторов. Казахстан проводит открытую политику и заинтересован в привлечении инвестиций и новых технологий. Отдельные крупные иностранные компании осуществляют свою деятельность в Казахстане более 20 лет и задействованы в реализации наиболее амбициозных и значимых для нашей республики проектов. Вместе с тем при реализации таких проектов имеют место случаи, когда корпоративные интересы противоречат национальным интересам Казахстана. Со стороны отдельных недобросовестных инвесторов имеют место нарушения как принятых на себя обязательств, так и отечественного законодательства, чем наносится существенный экономический и экологический ущерб. В этих условиях комитет, выполняя свои функции, оказывает всецелое содействие уполномоченным государственным органам, прежде всего, в выявлении и устранении негативных условий и факторов, препятствующих успешной и эффективной реализации крупных проектов и государственных программ в указанных отраслях экономики. Вот здесь и реализуется основная задача органов КНБ как спецслужбы – своевременно и точно расставить акценты и оказать содействие уполномоченным государственным органам в нейтрализации возникающих угроз.

По мнению самих уполномоченных структур, такое содействие помогает выработать им выверенную переговорную тактику с инопартнерами, не допустить в перспективе определенного ущерба интересам нашей национальной экономики. Только за прошлый год в результате содействия государственным органам предотвращен экономический ущерб на сумму более 295 млрд тенге, а принятые нами меры способствовали возмещению в казну страны свыше 11 млрд тенге. Таким образом, на сегодняшний день, применяемый весь арсенал специфических мер государственного реагирования в сфере обеспечения экономической безопасности в целом позволяет обеспечить защиту национальных интересов. Однако, этот важный и необходимый процесс, как любой вид деятельности требует постоянного совершенствования и органы национальной безопасности в рамках своей компетенции и специфики работы принимают исчерпывающие меры во благо стабильного функционирования и эффективного развития отраслей стратегического значения отечественной экономики.

– Казахстан, реализуя ключевые направления Стратегии "Казахстан-2050", активно участвует в формировании политических инициатив, направленных на обеспечение международной и региональной безопасности. Как развивается сотрудничество КНБ с зарубежными спецслужбами в данном направлении?

– Благодаря проводимому Президентом нашей страны взвешенному внешнеполитическому курсу, Казахстан стабильно развивает дружественные и взаимовыгодные отношения с мировым сообществом. Вместе с тем мы понимаем, что в мире сохраняется напряженность, вызванная активной деятельностью международных террористических организаций. Поэтому одной из приоритетных задач КНБ является своевременное выявление угроз национальной безопасности нашей страны в данном направлении.

В настоящее время для всех очевидно: противодействовать угрозам и вызовам времени без общих, консолидированных усилий контрпродуктивно. Наши отношения с партнерами отличаются достаточно высоким уровнем доверия. Мы активно взаимодействуем на двусторонней и многосторонней основах, в том числе в формате Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, в рамках Шанхайской организации сотрудничества, Антитеррористического центра СНГ, Региональной антитеррористической структуры и других международных структур безопасности.

– Безусловно, партнерство в интересах безопасности укрепляется, однако... у КНБ есть и другая сторона деятельности, которая, по понятным причинам, широко не афишируется. Интересно, насколько "внимательны" к Казахстану иностранные спецслужбы?

– Прежде всего, хочу подчеркнуть, что Казахстан изначально проводит политику открытости и доверия. Сегодня иностранный гражданин может свободно передвигаться по нашей стране, заниматься любой, не противоречащей законодательству деятельностью, не подвергаясь излишней опеке со стороны контролирующих органов. Но при всем при этом наивно было бы полагать, что Казахстан, располагающий огромной территорией, выгодным географическим расположением и большими природными ресурсами, оставался бы вне геополитических интересов сверхдержав и других развитых государств. В конкурентной борьбе за интересы, как правило, используются различные инструменты влияния, которые иногда сопровождаются скрытыми акциями, в том числе и со стороны иностранных спецслужб. Поэтому могу уверенно сказать, что любая их активность в ущерб национальным интересам Казахстана, тем более попытки вмешательства во внутренние дела страны, для нас недопустима.

– Нас пугают кибертерроризмом и вирусами… Разоблачения "от Сноудена", тайны от Джулиана Ассанжа в Wikileaks говорят об уязвимостях систем информационной безопасности любой страны. Насколько в этих условиях защищено национальное информационное пространство?

– Вызовы и угрозы в сфере информационной безопасности нарастают, что вынуждает любое государство разрабатывать и внедрять действенные меры реагирования. Это касается не только внесения изменений и дополнений в национальное законодательство, регулирующее информационные отношения, но и принятия соответствующих технических и организационных мер, в рамках которого обновляются и модернизируются средства эксплуатации и защиты информации. Безусловно, в этом направлении нам необходимо развивать и совершенствовать собственную производственную базу средств защиты информации и, прежде всего, рационально использовать научно-технический потенциал страны в сфере информационных технологий. Это позволит снизить некоторую зависимость от иностранных программных продуктов.

Что касается непосредственно защиты госсекретов, в этой области компетенция органов национальной безопасности четко определена Законом "О государственных секретах". КНБ разрабатывает и осуществляет соответствующие меры.

К сожалению, еще не редки случаи беспечного отношения к сохранности служебной и государственной тайны со стороны определенных должностных лиц. Имеются факты, когда отдельные граждане, злоупотребляя своими полномочиями, пытаются передать секретные сведения за материальное вознаграждение. Все эти факты нами выявляются и пресекаются. Только за последние полтора года из числа должностных лиц привлечено к административной, дисциплинарной и уголовной ответственности более 200 человек.

– В последнее время в нашей республике возникли радикальные группировки, преследующие цели распространения идей терроризма и религиозного экстремизма. Предполагаю, многое из того, что делается для нейтрализации их активности – "за кадром". Насколько эффективна деятельность АТЦ РК, который возглавляете вы, в противодействии этим проявлениям? И если можно, немного об участии казахстанских граждан в рядах международных террористических организаций, в частности в Сирии. Какую тенденцию угроз для общества обозначает данный тревожный факт?

– По существу образование постоянно действующего консультативно-совещательного органа АТЦ в новом виде стало началом переформатирования, если можно так сказать, всей общегосударственной системы противодействия терроризму и экстремизму. В основе Положения об АТЦ РК четко обозначены цели и задачи, роль и место государственного органа в проведении системной профилактики данных явлений. Сегодня, на мой взгляд, выстроена скоординированная работа 24 министерств и ведомств по противодействию угрозам террористического характера нашей страны. Антитеррористическими комиссиями на местах решаются вопросы по исключению правовых, экономических, социальных, организационных, воспитательных и других предпосылок к терроризму и экстремизму в их регионах. К деятельности обозначенных структур начали активно привлекать представителей общественности, ученых, теологов, журналистов, то есть более эффективно задействовали потенциал так называемых "проводников" антитеррористической идеологии. Одним словом, для противодействия терроризму сформирована система единых и взаимоувязанных между собой государственных профилактических мер.

Угрозы для общества от участия граждан Казахстана в террористических организациях, в том числе воюющих против правительственных войск в Сирии, достаточно актуальны. Условно их можно поделить на два направления.

Прежде всего, это угроза экспорта радикальной религиозной идеологии в Казахстан. Примерами этого являются видеоролики, размещаемые в социальных сетях в Интернете, которые восхваляют идеи терроризма и оправдывают ведение войны в Сирии под прикрытием так называемого "священного джихада". Под влияние подобных материалов, в первую очередь, попадает не подготовленная в вопросах религии молодежь.

Вторым, и не менее опасным направлением, является возвращение в свои страны граждан, получивших за рубежом опыт ведения диверсионно-террористической борьбы, с закрепленной радикальной идеологией.

– Президент страны поручил провести масштабную реформу Пограничной службы, а также подготовить специальный Комплексный план развития Пограничной службы и обустройства государственной границы на среднесрочный период. Что сделано для повышения эффективности данной деятельности и модернизации ее материально-технической базы?

– Обеспечение охраны государственной границы – это широкий спектр вопросов и оно требует особого внимания. Не случайно проблемы обустройства границы и совершенствование оперативно-служебной деятельности стали главными направлениями реализации установок Главы государства по модернизации всей Пограничной службы. Разработан Комплексный план развития ведомства и обустройства государственной границы до 2020 года, который отвечает интересам создания всех необходимых условий для надежной защиты и охраны границы, внедрения современных систем технического контроля, развитию социальной инфраструктуры пограничных застав, в том числе приграничных населенных пунктов.

Только в текущем году в эксплуатацию введены 15 и начато строительство еще семи комплексов современного типа пограничных застав, а также военного городка Кордайского пограничного отряда. Авиационный парк пополнился 6 вертолетами и одним самолетом. Приобретается новая авто- и спецтехника. Последовательно решаются социальные вопросы, жильем обеспечены 875 военнослужащих.

Главное, чтобы вкладываемые в границу средства использовались эффективно, давали максимальную отдачу, обеспечивали надежную работу всей системы обеспечения пограничной безопасности государства. Убежден, современное поколение воинов границы достойно выполняет стоящие перед ними задачи, обеспечивает надежный заслон терроризму, незаконному обороту наркотиков и оружия, контрабанде и расхищению природных ресурсов, нелегальной миграции.

При этом хочу особо отметить, что приграничное население оказывает практическую помощь пограничникам. Выражаю им за это благодарность, в том числе руководителям областей, городов и районов, всем тем, кто вместе с пограничниками участвует в охране и обустройстве госграницы.

– В органах национальной безопасности, начиная с 1989 года, совместно с органами прокуратуры и суда была проведена большая работа по пересмотру уголовных дел невинных жертв тоталитаризма. Из наиболее квалифицированных представителей этих правоохранительных структур создавались совместные группы комиссии, которые по результатам пересмотра уголовных дел выносили заключения о реабилитации. Эта работа продолжается?

– Сразу могу сказать, со стороны органов КНБ это важная работа практически завершена. В ближайшее время все документы касательно реабилитации будут переданы в спецгосархив МВД.

За прошедшие годы сотрудниками специального государственного архива КНБ проделана колоссальная работа в отношении более чем 100 тысяч лиц, репрессированных в годы массовых репрессий ХХ столетия. По заявлениям граждан в отношении реабилитированных выданы десятки тысяч документов, в которых содержатся различные сведения о трудовой деятельности, о боевых заслугах в Великой Отечественной войне, письма, рукописи, фотографии. По каналам МИД в отношении иностранных граждан дипломатическим представительствам переданы документы, в том числе подтверждающие факты пребывания репрессированных в лагерях для военнопленных. Таким образом, восстановлена справедливость, невинным жертвам тоталитаризма возвращены их добрые имена. Исполнен наш общий нравственный долг перед прошлым и будущим поколениями. Результаты этой многолетней работы подробно отражены во многих известных изданиях, таких как: "Книга скорби", "Жертвы репрессий", "Забвению не подлежит" и многих других книгах и публикациях.

– И в заключение нашего интервью еще один вопрос. Что бы ни говорили о спецслужбах, будь КГБ или КНБ, как бы ни пытались их работу очернить — ради справедливости, надо сказать, их уважают. Чем сегодня занимается ветеранское, если можно так сказать, подразделение комитета?

– Ветераны — наше самое большое богатство, они – настоящие патриоты своей Родины. Многие из них стояли у истоков образования отечественной спецслужбы, обеспечивали безопасность нашей страны. И сегодня в нынешних условиях они готовы активно помогать в решении стоящих перед нами задач как профессионального, так и общественного значения, действовать в интересах государства и народа. Недаром говорят: "бывших чекистов не бывает". Их искренне волнуют проблемы противодействия терроризму, преступности. И в этом плане отрадно отметить, что ветеранские организации при координации Совета ветеранов КНБ широко сотрудничают с государственными органами, общественными организациями и с вами – журналистами. Пользуясь случаем, хочу сердечно поздравить всех ветеранов, всех наших сотрудников с Днем образования КНБ и пожелать крепкого здоровья, энергии и успехов.

Татьяна Костина