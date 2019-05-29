​На защите прав и свобод человека

В ходе визита, инициированного российской стороной в рамках меморандума о сотрудничест­ве, который заключен между органами конституционной юстиции Казахстана и России в 2016 году, состоялся обмен мнениями и информацией между казахстанской делегацией и составом Конституционного суда РФ.

В беседе с судьями Кайрат Мами отметил, что, несмотря на некоторые институциональные различия, мы преследуем схожие цели – это обеспечение верховенства Конституции, соответствия ее законодательства и правоприменительной практики, защита прав и свобод человека.

– Такой формат взаимодействия позволяет нам более глубоко изучать способы и пути реализации возложенных полномочий, практику толкования отдельных норм Основного закона и защиты конституционных ценностей. Уверен, что наши отношения и впредь будут развиваться в духе плодотворного сотрудничества и взаимоподдержки при решении стоящих перед нами непростых задач, – отметил Кайрат Мами.

Качество осуществления конституционного контроля в определенной мере зависит и от уровня его информационно-аналитического и научно-консультативного сопровождения, обеспечиваемого аппаратами.

В связи с этим сотрудники аппарата Конституционного совета Казахстана обсудили с начальниками управлений секретариата Конституционного суда России вопросы взаимодействия с составами этих органов при рассмотрении поступивших обращений.

В целом визит придаст новый импульс сотрудничеству Казахстана и Российской Федерации в сфере обеспечения верховенства Конституции, уверены обе стороны, и позволит найти пути решения многих актуальных вопросов, связанных с процессами конституционного развития двух государств, сообщают в пресс-службе КС РК.