​На защите прав

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Михаил Тё

С начала года на телефоны доверия органов прокуратуры региона начали поступать жалобы о вмешательстве полицейских в деятельность предпринимателей. Анализ показал, что действительно по поручению местной полицейской службы области их территориальные органы провели проверку технической оснащенности объектов тревожной сигнализацией и камерами видеонаблюдения.

Законодательством не преду­смотрено обязательное требование по установке таких средств безопасности на объектах бизнеса, однако, несмотря на это, полицейские настаивали на своем и даже внесли соответствующие предписания.

К примеру, как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, подобная процедура проведена участковыми инспекторами МПС отдела внутренних дел Сарысуского района для более чем 100 субъектов предпринимательства. При этом полицейские предупредили бизнесменов о привлечении их к административной ответственности за неисполнение предписания, что, конечно же, незаконно. Аналогичные действия со стороны стражей порядка имели место в Таразе, Меркенском, Рыскуловском, Жуалынском, Байзакском, Жамбылском и Шуском районах. Всего на наличие средств видеофиксации и сигнализации необоснованно проверена деятельность 622 предпринимателей.

Между тем благодаря мониторингу проверок бизнес-структур за второе полугодие прошлого года выявлены факты включения 619 предпринимателей региона в график проверок без учета последних результатов.

Парадокс заключается в том, что при составлении графика учли лишь тот факт, что проверки 619 предпринимателей – владельцев объектов высокой эпидемической значимости – были запланированы на первое полугодие. И на момент составления графика результатов инспектирования не было. К примеру, в таразском салоне красоты «Инеш» проверка прошла в апреле прошлого года, и нарушений она не выявила, однако объект вновь был включен в список на второе полугодие.

– По данным Генеральной прокуратуры, проведенный анализ выявил 956 аналогичных фактов и в других регионах. В итоге путем пресечения необоснованно запланированных проверок приняты меры по недопущению нарушений прав более полутора тысяч казахстанских предпринимателей, – резюмировал заместитель директора по правовым вопросам Палаты предпринимателей Жамбылской области Кайрат Сыдыков.

Кроме того, результаты анализа требований проверочных листов в сфере экологии показали, что субъектам предпринимательства предъявляются 19 излишних требований, которые никак не оцениваются согласно утверж­денным критериям оценки степени рис­ка. Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК внесены соответствующие предложения по их исключению.

– О каком доверии к госструктурам со стороны предпринимателей может идти речь, если до сих пор не можем искоренить желание некоторых чиновников незаконно вмешаться в их деятельность? – задался вопросом прокурор Жамбылской области Ернат Сыбанкулов во время недавнего совещания по вопросам защиты прав предпринимателей. – Бизнесменов, по сути, запугивали необоснованной административной ответственностью.

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