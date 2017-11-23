​На защите природы

Впрочем, не обходится без проб­лем. Если на особо охраняемых природных территориях, находящихся в ведении Комитета лесного хозяйства и животного мира, наблюдается рост объемов воспроизводства тех же лесов, то в лесхозах, подчиняющихся акиматам, наблюдается снижение размеров посадок.

В связи с этим, как отметил на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций вице-министр сельского хозяйства Ерлан Нысанбаев, их ведомство совместно с акиматами регионов намерено изменить ситуацию. В частности, планируется увеличить объемы воспроизводства лесов с учетом создания зеленых зон вокруг областных центров и доведением ежегодной площади посадок до не менее чем 80 тыс. га.

– В 2003 году регионам было передано 123 учреждения лес­ного хозяйства, за которыми закреплена площадь в 22 миллиона гектара, или 79% от общей площади гослесфонда. За эти годы акиматами, за исключением Алматинской, Акмолинской и Южно-Казахстанской областей, меры по улучшению состояния лесного хозяйства практически не принимались, – подчеркнул Ерлан Нысанбаев.

Кроме того, лесопользователи не исполняют договорные обязательства по посадке леса и противопожарным мероприятиям, а также задолжали по налоговым платежам.

В соответствии с Планом развития особо охраняемых природных территорий в 2018 году в стране будут созданы природный резерват «Иле-Балхаш» в дельте реки Или Алматинской области и национальный природный парк «Тарбагатай» в ВКО.