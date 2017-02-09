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​На защите семейных ценностей
Асет Калымов, Талдыкорган

В республике действуют 210 советов матерей, в состав которых вошли самые активные и энергичные казахстанки – руководители этнокультурных центров и НПО, деятели культуры и образования. За неполные три года со дня их соз­дания проведена большая работа по сохранению ценностных основ семьи, укреплению согласия через духовную и воспитательную роль матери, по женскому участию в профилактике конфликтных ситуаций.

Активистов новой общественной структуры уже знают во многих регионах страны как людей, неравнодушных к чужим проблемам, всегда готовых прийти на помощь малоимущим и многодетным семьям. Особый акцент в своей деятельности они делают на профилактике разводов, воспитании подрастающего поколения в духе культурных традиций народа. К примеру, в Алматы был открыт частный приют по оказанию помощи женщинам, подвергшимся насилию в семье и оказавшимся в тяжелой ситуации. За несколько лет в нем прошли реабилитацию около 70 мам с детьми. В прошлом году кокшетауский совет матерей провел благотворительную акцию и собрал необходимую сумму денег для операции по пересадке костного мозга пятилетней Жанель Бейсеновой. Их коллеги из Жамбылской области помогли семье, пострадавшей при пожаре, и ребенку-инвалиду.

Об этих и многих других примерах говорилось вчера в Талдыкоргане на расширенном заседании Республиканского совета матерей, в котором приняли участие депутат Мажилиса Парламента от АНК Шаймардан Нурумов, представители РГУ «Қоғамдық келісім», советов матерей Алматинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областей и Алматы. Делегаты форума обсудили также ключевые приоритеты Послания Главы государства народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», проект конституционной реформы по перераспределению полномочий между ветвями власти. Как напомнил Шаймардан Нурумов, теперь утверждение государственных программ переходит в компетенцию Правительства. Представители центральных исполнительных органов будут держать отчет перед Парламентом и Президентом за выполнение госпрограмм.

– Это повысит ответственность не только Кабмина, но и законодательной ветви власти. Депутаты Мажилиса будут обсуждать и рекомендовать к назначению кандидатуры ответственных должностных лиц, в том числе министров. В целом конституционная реформа укрепит политическую структуру страны, создаст эффективную систему взаимодействия госаппарата с населением, – отметил Ш. Нурумов.

В свою очередь преподаватель Талдыкорганского юридического колледжа, член местного совета матерей Ляззат Бердикожаева сообщила, что работа общественных объединений, созданных при АНК, тесно связана с демократическими процессами, происходящими в республике. Большое внимание уделяется гендерной политике, развитию женского предпринимательства, пропаганде культурных ценностей. Женщина-мать всегда стояла и будет стоять в основе морально-нравственного и духовного воспитания общества.

Логическим продолжением встречи стал семинар «Мәңгілік ел. Семья, культура и лучшие традиции народа Казахстана», в рамках которого состоялись выставки и театрализованные представления этнокультурных центров Жетысу. 

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