На защите законных интересов

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Дина МАХАМБЕТОВА
Фото с сайта prokuror.gov.kz
На обсуждение были вынесены вопросы, касающиеся рассмотрения обращений граждан в органы прокуратуры. Как подчеркнул К. Султанов, успешная реализация поставленной Главой государства задачи по созданию правовой системы, отвечающей ожиданиям общества, позволит обеспечить полноценную защиту конституционных прав казахстанцев, повысить уровень доверия к правоохранительной системе.

– В работе с обращениями граж­дан особенно эффективно реализуется правозащитная функция прокуратуры, поскольку именно прокурор принимает меры к восстановлению нарушенных прав и законных интересов конкретного человека и гражданина, – подчерк­нул К. Султанов.

Членами Общественного совета отмечена, в частности, работа надзорных органов по внедрению электронных систем, способствующих упрощению подачи и оперативности рассмотрения заявлений. Так, за последние десять лет на треть стало больше обращений в прокуратуру, за 11 месяцев текущего года их поступило свыше 299 тыс.
В нынешнем году внесено свыше 2 700 актов прокурорского надзора, направленных на устранение нарушений, к различным видам ответственности привлечено более 1,5 тыс. должностных лиц.

– 2015 год отмечен ростом обращений, разрешенных положительно, при этом число заявителей, чьи просьбы удовлетворены, возросло с 22 тысяч до 26 тысяч. Большое внимание уделяется вопросам защиты прав предпринимателей. По итогам рассмотрения свыше 400 звонков на телефоны доверия установлены 133 незаконные проверки, – сообщила на заседании начальник управления специальных учетов Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК Жанар Ильяс.

Широкое развитие получил прием граждан в режиме онлайн посредством видеоконференцсвязи. За последние пять лет в таком формате пообщались с должностными лицами прокуратуры 775 человек. Все большую популярность приобретает call-центр Генпрокуратуры, который также содействует оперативному реагированию на нарушения прав граждан, быстрому и удобному получению ими необходимой информации. На сегодня сall-центр предоставил более 185 тыс. гражданам возможность получить бесплатную информацию по телефону либо сообщить о нарушениях со стороны должностных лиц.

Особое внимание уделяется телефонным сообщениям о нарушениях наиболее важных гражданских прав и свобод, затрагивающих интересы групп людей, в том числе в трудовой сфере. За последние пять лет по сигналам, полученным через сall-центр, прокуроры обеспечили выплату задолженности по заработной плате на сумму свыше 132 млн тенге.
По информации Ж. Ильяс, для оперативного получения гражданами ответов на обращения и сокращения бумажного документооборота две недели назад между Генпрокуратурой и АО «Казпочта» подписан меморандум об интеграции электронных систем.

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