​На защиту детства

Документ касается в первую очередь детей, находящихся в конф­ликте с законом, то есть оказываю­щимся в силу разных причин в наиболее сложных условиях.

Как мы знаем, в отношении несовершеннолетних имеет мес­то последовательная гуманизация сферы уголовной юстиции с предоставлением все более широкого круга оснований для освобождения их от уголовной ответственности и наказания. Это, безусловно, правильно. Однако реализация указанной направленности приносит положительные результаты только в случае параллельного ввода в действие правовых возможностей и создания фактических условий для исправления, ресоциализации детей, с тем чтобы имела место передача несовершеннолетнего в ведение уполномоченных организаций для проведения дальнейшей работы с целью недопущения повторных нарушений закона.

Однако внедрение и практичес­кое использование эффективных мер воздействия на несовершеннолетних, находящихся на учете в органах внутренних дел, в том числе службы пробации, затруднено недостаточным развитием сферы соответствующих специальных социальных услуг в институциональном, организационном, методическом и кад­ровом аспектах, прежде всего системы специализированных структур, осуществляющих реа­билитационные и воспитательные функции.

Исходя из реальных условий, суды вынуждены чаще всего ограничиваться передачей детей под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо установлением особых требований к поведению, что далеко не гарантирует исправление ребенка. Вместе с тем за последние 5 лет рецидивная преступность среди несовершеннолетних возросла в 5,5 раза.

Значительное число детей пребывает в зоне риска и периодически попадает в поле зрения правоохранительных органов. На учете полиции состоит около 8 000 несовершеннолетних, которые должны быть в фокусе постоянного внимания государства и общества.

На настоящем этапе решение вышеупомянутых проблем непосредственно связано с деятельностью специализированных детских организаций. На сегодня они стали наиболее весомым институциональным и кадровым резервом для развития системы защиты прав ребенка. Они могут служить тем системообразующим ядром, вокруг которого может быть сформирована требуемая система, что и явилось поводом обращения к ним внимания законодателя.

Поскольку цель закона носит комплексный характер, решае­мые им задачи охватывают 4 взаимо­связанных направления.

Первая – повышение эффективности деятельности организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка.

Именно они работают с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Поэтому в законе определен и систематизирован перечень организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, с указанием их предназначения, уточнены их функции.

Введены законодательные основы для создания и функцио­нирования центров поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которые могут быть либо вновь образованы, либо стать результатом преобразования детских домов и иных детских организаций, необходимость в которых отпала в регионе. Они находятся в ведении органов образования организациями, оказывающими специальные социальные услуги с предоставлением постоянного или дневного пребывания, а также предоставляющими информационные, консультационные, посреднические услуги юридическим лицам, деятельность которых связана с осуществлением мер по предупреждению трудной жизненной ситуации в отношении несовершеннолетних.

Вторая задача касается совершенствования системы оказания специальных социальных услуг в сфере защиты прав детей.

Поскольку ранее законы приводили разные основания, по которым ребенок считается попавшим в трудную жизненную ситуацию, унифицировано ее определение.

Уполномоченный орган в облас­ти образования наделен функ­цией разработки и утверждения стандартов оказания специальных социальных услуг и программ в области защиты прав детей.

Вопрос о едином органе, который зафиксирует систему необходимых детям специальных социальных услуг и будет последовательно ее развивать, а главное – обеспечивать качественное их предоставление, стал чрезвычайно важным в условиях направленности государственной политики на то, чтобы ресоциализация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, осуществлялась местными исполнительными органами через поэтапное развитие партнерства с социально ориентированными некоммерческими организация­ми путем выделения государственного социального заказа.

В настоящее время такие организации есть не во всех регионах. Требуется совершенствование подходов к определению квалификации лиц, допускаемых к предоставлению детям специальных социальных, доведению до них соответствующих стандартов, и главное – оценке результатов их работы. Делегирование функ­ций государства гражданскому обществу, особенно в такой прио­ритетной сфере, как защита детства, должно осуществляться в условиях, обеспечивающих неуклонную реализацию государственной политики.

Введена новая форма индивидуальной профилактики детской безнадзорности и беспризорности – медико-социальный учет, став основанием для оказания ребенку специальных социальных услуг. Каждый ребенок, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, должен быть известен, так же как и полная информация о том, кем, на каком основании и какие меры принимаются уполномоченными органами для ее преодоления.

Дальнейшее развитие деятельности местных исполнительных органов в направлении работы с несовершеннолетними также есть одна из целей документа. Для ее достижения введены нормы по усилению состава и расширению полномочий комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при местных исполнительных органах. К их функциям отнесено в том числе осуществление мер по защите несовершеннолетних от насилия и жестокого обращения.

Местными исполнительными органами будет вестись и медико-социальный учет.

Четвертая задача – формирование дополнительных гарантий соблюдения прав, свобод и законных интересов детей.

В стране несколько лет успешно функционирует Национальный превентивный механизм (НПМ), деятельность которого направлена на предупреждение жестокого и унижающего достоинство обращения и в целом соблюдение и обеспечение прав лиц, пребывающих в организациях, которые они не могут покинуть по собственной воле.

Однако вне его юрисдикции оставалось значительное количество детских организаций специального социального назначения, где дети находятся вне семьи, в условиях круглосуточного пребывания. В связи с этим законом предусмотрено, что посещениями НПМ будут охватываться все без исключения организации, осуществляющие функции по защите прав детей.

Говоря о соответствии международным стандартам, следует также сказать, что негативным фактором стала определенная стигматизация несовершеннолетних, содержащихся в специальных организациях образования. С учетом названия этих организаций их выпускникам выдаются свидетельства об окончании школ для детей с девиантным поведением, что заведомо осложняет их социальную адаптацию, поэтому законом вводятся нормы, направленные на устранение указанной ситуации.

Ужесточена уголовная ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Исполнена рекомендация Конституционного совета РК в части конкретизации норм, связанных с денежным содержанием матери, не состоящей в браке с отцом ребенка, в дородовой и послеродовой периоды. Если достоверность отцовства мужчины, не ставшего супругом матери, установлена, мать ребенка вправе в судебном порядке требовать с него соответствующие денежные средства на расходы по его содержанию: при нормальных родах – в течение 70 календарных дней до родов и 56 календарных дней после родов; при осложненных родах или рождении двух и более детей – в течение 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов; в случае проживания матери ребенка на территории, подвергшейся воздействию ядерных испытаний, при нормальных родах – в течение 91 календарного дня до родов и 79 календарных дней (в случае осложненных родов или рождения двух и более детей – в течение 93 календарных дней) после родов. Указанные нормы направлены и на поддержку матери, и на жизнеобеспечение ребенка, интересы которого в этот период неотъемлемы от ее интересов.