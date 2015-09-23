На зависть Остапу

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Анна ВЕГЕЛЬ
Как говорят в пресс-службе ДВД региона, современные последователи Остапа Бендера постоянно совершенствуются и расширяют профиль. Доверчивым гражданам они предлагают целый комплекс услуг. Это оформление кредитов и документов на получение квартиры вне очереди, обучение и лечение за границей. Мошенники обещают «победителям» различных телефонных розыгрышей деньги и призы или просто... занимают деньги.
Например, еще в июне в городе Шу некая Мадина оформила в Кaspi Bank кредит в один миллион тенге на имя доверчивой 46-летней местной жительницы, пообещав, что гасить его будет сама. Однако платить по счетам Мадина и не думала, тогда потерпевшая обратилась с заявлением в районный отдел полиции. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники РОВД задержали 33-летнюю мошенницу, которая дала признательные показания.
В полицию обратилась и 44-летняя жительница Тараза, которая хотела по одной из государственных программ купить квартиру вне очереди. Незнакомая женщина предложила ей свои услуги, оценив их в 900 тыс. тенге, после чего с полученной суммой скрылась. Сотрудникам криминальной полиции удалось найти «помощницу», которая в настоящее время арестована.
Другой жертве дама по имени Мухаббат пообещала профессиональное лечение в Москве. За эти услуги она еще в 2013 году взяла с 47-летней жительницы Тараза 230 тыс. тенге. Полицейские установили личность обманщицы и задержали ее.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 190 УК РК «Мошенничество». Проводится досудебное расследование.

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