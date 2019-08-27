На здоровье не экономят

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Назгуль Испанова

Для областного онкологичес­кого диспансера приобретен цифровой маммограф. Суперсовременный аппарат финского производства позволит выявлять рак молочной железы на ранних стадиях. Как отметил заместитель главного врача онкодиспансера Олег Дудяк, такая аппаратура в регионе очень нужна, и в перспективе ею нужно оснастить все районы области. В СКО рак молочной железы занимает одно из лидирующих мест в структуре онкологической заболеваемости. В текущем году выявлено 113 женщин с этим заболеванием. В общей сложности на учете в облонкодиспансере состоят 2 025 женщин.

На обследование одной пациент­ки на новом аппарате уходит до 20 минут. Маммограф оснащен функцией томосинтеза. Это послой­ное исследование молочной железы путем смещения излучателя, которое позволяет дифференцировать образования. Исследование делается в двух проекциях – прямой и косой. Благодаря цифровому снимку врачи могут досконально изучить местоположение и размеры новообразования. При этом новый аппарат выдает минимальную дозу облучения на организм пациентки по сравнению с устаревшим аналогом.

Многие диагностические исследования в хирургии, нейрохирургии и эндоскопии теперь доступны специалистам областной больницы благодаря компьютерному томографу. Аппарат рассчитан на работу с широким спектром клинических ситуаций, вплоть до проведения оперативных вмешательств, в том числе при инсульте.

– Возможности его, можно сказать, колоссальные. Пока в нашем инсультном центре не будет ангиографа, некоторые операции на головном мозге мы можем проводить с его помощью, – рассказал главный врач областной больницы Юрий Белоног.

Стоимость нового оборудования – 347 млн тенге, 250 из которых выделены из областного бюджета, оставшиеся 97 млн – собственные средства медучреж­дения. Пока аппарат работает в тестовом режиме. Его главная особенность – наличие серверной станции, которая даст возможность североказахстанским врачам связаться с коллегами из любой точки планеты. Томограф позволит проводить большее количество исследований за меньший промежуток времени. Лучевая нагрузка на человека максимально снижена. Визуализация же данного оборудования в 4 раза выше предыдущего. Кстати, прежний компьютерный томограф без дела не останется, его отправили в Тайыншинскую многопрофильную больницу.

В нынешнем году на приобретение медоборудования выделена колоссальная сумма – 4 млрд тенге. В ближайшее время ожидает­ся поступление современного магнитно-резонансного томографа и ангиографа. Помимо этого, запланировано и обновление автопарка для медучреждений областного центра и районов, для которых будет закуплено 66 машин, 20 единиц уже поступило.

Идет работа и по привлечению медицинских кадров. До конца года в Северо-Казахстанскую область должны прибыть 170 молодых врачей, причем половина из них будет работать в сельской местности.

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