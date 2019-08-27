На здоровье не экономят

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Назгуль Испанова
Для областного онкологического диспансера приобретен цифровой маммограф. Суперсовременный аппарат финского производства позволит выявлять рак молочной железы на ранних стадиях. Как отметил заместитель главного врача онкодиспансера Олег Дудяк, такая аппаратура в регионе очень нужна, и в перспективе ею нужно оснастить все районы области. В СКО рак молочной железы занимает одно из лидирующих мест в структуре онкологической заболеваемости. В текущем году выявлено 113 женщин с этим заболеванием. В общей сложности на учете в облонкодиспансере состоят 2 025 женщин.