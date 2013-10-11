На земле предков

[caption id="attachment_9906" align="alignleft" width="300"] фото Юрия БЕККЕРА[/caption]

В гости приехали не только из таких приграничных стран, как Китай или Россия, но и из далекой Австрии, Норвегии, Франции. Организатором выступил Комитет по языкам Министерства культуры и информации РК при сотрудничестве с Ассоциацией молодых предпринимателей Казахстана.

На открытии заместитель председателя комитета Шерубай Курманбайулы зачитал приветственный адрес министра культуры и информации М. Кул-Мухаммеда. «Агайындар» – обращались к нашим соотечественникам как организаторы фестиваля, так и каждый выступающий на торжественном собрании, выказывая большое уважение собравшимся. Встречи в эти теплые октябрьские дни были наполнены личными переживаниями всех участников фестиваля, ведь каждый из них по определенным семейным обстоятельствам или в силу исторических событий оказался за пределами родной земли. Конечно, они рассказывали казахстанцам о том, как они стараются как зеницу ока беречь духовную связь с большой землей предков, сохранять язык, культуру, обычаи и традиции родного народа, передавать эту ценную информацию своим детям и внукам.

Интересна судьба участницы фестиваля Ханифе Жаналтай. Она родилась в Турции, прожила в этой стране много лет, и 12 лет назад после нескольких приездов в Казахстан, в том числе и на первый Всемирный курултай казахов, который состоялся в 1992 году в Алматы, решила поменять гражданство и переехать с семьей на историческую родину. Дело в том, что ее предки, семипалатинские казахи, в поисках лучшей доли перебрались из восточного Казахстана в Китай, а позже уехали в Турцию, где и осели. Ханифе прекрасно владеет государственным языком. С улыбкой признается, что ее сыновья Жанымхан и Шынгызхан знают в совершенстве несколько языков, полюбилась им эта незнакомая поначалу страна. За время, проведенное в Казахстане, они выросли, получили образование, нашли работу. Старший работает в одной из национальных компаний, младший закончил магистратуру в одном из престижных вузов страны. Сама она – человек творческий, после переезда не побоялась учиться и пришла в Академию искусств имени Жургенева, где в довольно солидном возрасте (ей 56 лет) решила получать профессиональное образование. На фестивале она продемонстрировала несколько своих живописных работ, посвященных традиционным пейзажам Казахстана.

Среди гостей был и один из самых юных участников фестиваля – 16-летний Кубилай Сурер, казах по национальности, который в настоящее время живет и учится в Германии в городке Хайдельберг. Пока он не владеет ни казахским языком, ни русским, изъяснялись мы с ним на английском языке. Это его второй визит в нашу страну. Он пришел на встречу соотечественников вместе с отцом, который часто бывает в Казахстане по работе.

– Я знаю, что это страна моих предков, мне все здесь понравилось, особенно местные люди, – делится своими впечатлениями Кубилай. – К сожалению, я не знаю родной язык, пока не могу выразить свои мысли, но обязательно буду его учить…

Фестиваль искусств прошел в стенах Казахского государственного академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова. Большой интерес у всех гостей и участников вызвала выставка, на которой были представлены десятки работ. И почти каждая из них была проникнута светлой грустью по родине: по ее бескрайним степным прос­торам и высоким горам, по высокому ясному небу, по добрым и душевным людям. Любителей народного музыкально-поэтичес­кого творчества в эти дни ждали состязания акынов.

Асемгуль БАКЫТОВА