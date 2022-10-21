Кызылжар: истории ценные страницы

В истории казахской земли война с джунгарами занимает особое место. Одна из самых трагических страниц жизни степного народа хранит в себе еще много неизведанных тайн и позабытых имен батыров. Хранит их и удивительная земля Жетысу, где, кажется, тронь камень – и он заговорит, расскажет о подвигах наших предков, кровью отстоявших родную землю во время ойратско-джунгарских сражений, длившихся почти целый век. Особенно тяжелое время – 1723–1727 годы – вошло в память казахского народа как Годы великого бедствия «Ақтабан шұбырынды».

В Талдыкоргане в Джунгарские Алатау в горы Капала Аксуского района была организована специальная научно-исследовательская экспедиция по изучению битвы при Кызылжаре во время джунгарского нашествия. В нее вошли историки, краеведы, журналисты, потомки батыра Кудайназара. О нем и пойдет речь.

Легенда стала истиной

С самого раннего детства помню рассказы своей бабушки о героической борьбе казахского народа с джунгарами. Будучи еще совершенно маленькими, мы спрашивали: «А почему наши горы называются Джунгарскими Алатау, а река – Бугумбайкой?» А потом только пришло понимание, что небольшая речка носит имя великого батыра казахской земли Богенбай-батыра, а горы хранят историю почти столетней войны с джунгарами за освобож­дение казахской земли. Все это в своих легендах нам старались рассказать бабушки и дедушки, у которых мы сидели на коленях и слушали их рассказы словно сказки. А ведь в каждой из них лежало зерно истины.

Держа в руках краешек кимешека, апа утирала слезы, когда рассказывала о том, как погибали дети и старики, как уводили в плен девушек и женщин. Нам было невдомек, о чем так болит сердце старой женщины, потому как все в ее рассказах нам казалось далеким, больше похожим на сказку. Такими же моментами жизни поделился со мной мой коллега – историк, журналист, исследователь Кажет Андас. Он рассказал: «Мы с братьями и сестрами тоже слышали такие рассказы старших. Одно сказание помню очень хорошо. Удивляло, что прошло почти триста лет, а история волновала сердце стариков, как будто она произошла совсем недавно.

Над казахским народом навис­ла угроза полного истребления. Распри знати позволили обрушить на земли полчища ойратов, которые не щадили никого. Войска врага уничтожали все на своем пути, не щадили ни женщин, ни стариков, ни детей. Для борьбы с джунгарами в разных местах Жетысу начали собираться небольшие отряды во главе с казахскими батырами, чтобы давать отпор врагам. Одним из них стал Кудайназар-батыр. Он собрал небольшое войско в 100 человек в капальских горах и обеспечил безопасный отход населения. С отцом рядом встала семнадцатилетняя дочь Гуляим. Они решили ждать врага в узком ущелье на перевале Кызылжар. Крутой перевал посередине разделяла бурная река, со всех сторон окруженная каменными скалами. Это был единственный путь, по которому мог прийти враг. Малочисленный отряд Кудайназара решил встретить врага на этой удобной для него позиции. Сто бесстрашных батыров сразились здесь с многочисленным отрядом джунгар. Битва продолжалась несколько дней, и все казахские батыры сложили здесь свои буйные головы. Лишь спустя много времени соплеменники придут на место трагедии и увидят сотни сожженных тел, разбросанные кости и скелеты своих детей, мужей и братьев. Горе и плач по батырам казахской земли, казалось, готовы были заставить рыдать горы. Земляки по каким-то только им известным признакам смогли найти тело батыра Кудайназара. Говорят, по особому строе­нию его черепа, а тело его юной дочери – по чудом сохранившейся подвеске. Все тела сарбазов были похоронены в одном месте, и его назвали «Жуз оба». Отдельно похоронили Кудайназара вместе с дочерью и назвали место захоронения «Могила девушки». Триста лет эта легенда передавалась из уст в уста и дошла до наших времен. Вместе со временем в небытие, к сожалению, ушли имена сотен батыров казахской земли, сохранились только имена Кудайназара и его дочери Гуляим».

Но сегодня мы стали свидетелями того, что легенда стала истиной. Историки и краеведы нашли место сражения. Они показали его на карте. Вместе с возвращением на родину кандасов нам стала доступна более широкая информация, литература. Исследовали историю края Жетысу и потомки Кудайназара, проведя большую работу по восстановлению исторической справедливости.

В целом по Казахстану насчитывается 24 места с топонимом «Қызылжар». Краеведы-историки после их изучения пришли к мнению, что основой легенды является место в Аксуском районе в горах Капала. Конечно, большую помощь оказало и местное население, которое, как никто другой, знает историю своего края. Были изучены литературные памятники, исторические хроники, среди которых особое место занял труд «Есенгелді би» историка Досбера Саурыкула, жившего в первой половине ХХ века. Самое интересное – читать дастан на месте сражения. Читаешь, и книга будто сама рассказывает об этом героическом сражении. Будто сама земля говорит – настолько все это впечатляет! Мы это почувствовали, когда вместе с историками-исследователями, краеведами области Жетысу направились в составе экспедиции по местам боевой славы батыра Кудайназара Танибердыулы вмес­те с его потомками. На месте гибели батыров и на их могилах обновили таблицы, прочитали суры из Корана, отдавая долг памяти героическим предкам.

Воин и дипломат Есенгельды

После гибели 37-летнего батыра Кудайназара во время битвы в Кызылжаре у него остались сыновья Жолымбет, Есенгельды, Солтангельды. В исторических книгах их так и называют – «Үш жетім». Они выросли у дедушки по материнской линии Кайып-би. Один из трех сыновей Кудайназара Есенгельды сражался с врагом бок о бок с Кабанбай-батыром, участвовал в Булантинском, Анракайском и других значимых сражениях с джунгарами, был советником самого Абылай-хана. А после завершения тяжелой освободительной борьбы кочевые племена стали возвращаться на свои исконные земли. Вернул своих соотечественников в долину реки Аягуз и Есенгельды-батыр. Об этом пишет в своей книге «Тауарих-и хамсаи шарқи» или «Очерки истории пяти восточных народов» Курбангали Халиди.

Обладая большими организаторскими способностями, Есенгельды-батыр в 1757 году выступил координатором соглашения «Мамырсу» между Китаем и казахами. Об этом полные сведения приводятся в книге «Краткая история казахов» («Қазақтың қысқаша тарихы», вышедшей в Урумчи в 1986 году). На подписание исторического документа прибыл Абылай-хан со своим огромным войском, пригласили практически всех представителей казахских родов. Приехали и представители Циньской империи. Во время этой встречи было достигнуто соглашение о мире и прощении всех долгов, сняли все многосторонние претензии. В казахской степи дипломатия взяла верх. Мудрость и понимание важнос­ти мира, которых сегодня так не хватает некоторым зарубежным правителям, восторжествовали в XVIII веке. Представители государств обмакнули руки в кровь жертвенного животного и простили кровные и имущест­венные долги, простили горе, слезы, обиды, амбиции. Если китайская сторона назвала этот договор «Қандыжап бітімі», то казахи с учетом того, что встреча состоялась на берегу реки Лайсу, притока реки Аягоза, дали документу название «Мамырсу». Они изменили слово «Лайсу», в переводе обозначающее мутную воду, на Мамыр су – светлая река.

Это было начало новых взамоотношений между казахским народом и маньчжурской династией. Сразу после подписания исторического документа в сентябре 1757 года Абылай-хан с дипломатической миссией отправляет в империю Цинь послов во главе с Ханжыгар-батыром. В этой миссии были послы Омиртай, Долан, Аранжы, Танаш, Бекенай. Они прибыли в столицу – город Бейжин (Ханбалык), где их принял правитель Цяньлун. А в 1760 году уже в составе дип­ломатического корпуса степи был и Есенгельды-би. Их также принимал сам император, и на память об этой встрече Цяньлун подарил свой особенный синий камень и надел чапан в знак высочайшего уважения.

Благодаря дипломатичности Абылай-хана с 22 июля 1757 года между нашими государствами налаживаются торговые связи, проходят первые международные ярмарки – в 1758 году в Тарбагатае (Шауешек), в 1761-м – на Или (Кульджа), 1764 году – в Урумчи. Большую роль в этом сыграл также Кабанбай-батыр, правой рукой которого был батыр Есенгельды. Об этом можно прочитать в книге, увидевшей свет в 1991 году в городе Пекине «Цин империясы дәуіріндегі Батыс солтүстік ұлттардың сауда тарихы» в главе «Үрімші саудасы». Привожу отрывки из нее: «Кызай Есенгельды би прибыл в Шауешек и привез товары в Цинскую империю», «В 1763 году (на 28 год правления Цяньлуна) с 26 июня по 22 июля казахская торговая миссия во главе с найманом Кожабеком, суаном Байгаша, қызаем Есенгельды прибыли в Кульджу», «В 1768 году уже на 33-й год правления Цяньлуна с 6 июля по 22 июля пять торговых миссий также побывали в городе Кульджа. В этот раз их возглавляли Етек из рода кытык, найман-кызай Есенгельды». Словом, вся торговая деятельность от Урумчи до Шауешека была зоной ответственности Кабанбай-батыра. А как показали документы из архивов Китая, немаловажную роль в развитии торговых отношений между государствами сыграл Есенгельды-би.

Таким был один из сыновей батыра Кудайназара. Потомок батыра не погиб в той страшной битве, в которой сложили головы его отец и старшая сестра. Он достойно продолжил дело отца-воина, став дипломатом. Минули века, архивы начинают «говорить». Теперь уже нынешнее поколение потомков Кудайназар-батыра восстанавливает имя славного предка. К сожалению, письменных доказательств этой битвы нет. Хотя, кто знает, может, однажды и найдется хоть какая-то запись. Время есть. Мы подождем. Многолетняя битва за казахскую степь открыла немало героических страниц, среди которых достойное место должна занять и битва при Кызылжаре. Сегодня известно только о двух участниках сражения. А кто были остальные 98 батыров, сложивших голову во имя спасения своего народа? Говорят, это были сыны практически всех родов казахского народа: албаны, суа­ны, дулаты и многие, многие безымянные герои. Кем бы они ни были по своей родовой принадлежности, в трудные годы они встали рядом друг с другом и защитили свои семьи и аулы, родные горы и степи.

Сквозь века прорывается голос наших дедов и прадедов. А мы помним, ищем, восстанавливаем. Это наш долг перед теми, кто защищал казахскую степь, кто не жалел своей жизни, чтобы будущие поколения жили в свободной, независимой стране.

Но меня в этой истории более всего восхищает героический поступок Гуляим. Смелая и красивая, она встала рядом с отцом, села на коня и взяла в руки меч. Она погибла, хотя могла тоже уйти с другими женщинами, стариками и детьми в безопасное место. Наверное, просто не смог­ла. Сколько их еще, безымянных дочерей-героинь, сложило голову ради спасения своего народа? Это знает только казахская степь. Мы гордимся Гуляим! Ее имя сегодня должно стоять в одном ряду с именами Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой. Она должна быть в нашей памяти, в наших молитвах.

Стираются белые пятна

Сегодня историки проводят большую работу по восстановлению исторической справедливости. Галымжан Оспанов, директор областного центра по охране историко-культурного наследия, отметил, что готовятся документы для включения места битвы в Кызылжаре и могилы Кудайназара и его дочери Гуляим в число сакральных объектов региона в рамках проекта «Сакральная география Казахстана». А нас­ледник рода Кудайназара Имаш Абдрахманулы рассказал: «По некоторым сведениям, сегодня число наследников батыра Кудайназара дошло до 150 тысяч. У каждого из трех сыновей выросли десятки поколений. Живут они по всему миру. Конечно, многие из них родились, живут и работают в Казахстане. Для них очень важно возвращение на родную землю имени великого предка».

Все эти мысли и идеи озвучены на научно-практической конференции, состоявшейся в Талдыкоргане в рамках прог­раммы «Сакральная география Казахстана».