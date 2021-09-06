​На злобу дня

Первоочередная задача госаппарата на предстоящий политический год – снижение давления на население негативных факторов, связанных с пандемией коронавируса, экономического кризиса, а конкретно инфляции, скачков цен на продукты питания, падения реальных доходов.

Меры, предлагаемые Главой государства, предельно прямолинейны и предполагают в какой-то степени ручное управление экономикой. К примеру, когда речь идет о скачке цен на продукты питания (как показывают соцопросы, этот фактор больнее всего ударил по благосостоянию казахстанцев), Президент указывает на необходимость обеспечения единого контроля над ценами по цепочке «от производителя к прилавку» и предоставления доступа к сети оптово-распределительных центров мелких сельхозтоваропроизводителей, включая личные подсобные хозяйства. Именно неэффективное ценообразование и монополизация этой сферы приводят к неконтролируемому росту цен.

При этом Президент четко обозначил для Нацбанка и Правительства коридор допустимой инфляции – 4–6%, признав несостоятельными ссылки на мировые тенденции.

Такие же меры прямого характера предложены для решения проблемы повышения доходов населения. Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить минимальную заработную плату с нынешних 42,5 тыс. до 60 тыс. тенге. Помимо того, что эта мера напрямую коснется 1 млн человек, а косвенно и всех работающих, она уменьшит теневой зарплатный фонд, достигающий сегодня 30%, а возможно, и 40% от декларируемого, а значит, увеличатся объемы социальных отчислений, наемные сотрудники получат социальные гарантии.

Еще одна мера, направленная на повышение доходов населения, – предоставление льгот для работодателей, повышающих заработные платы своим сотрудникам. Как справедливо указал Глава государства, за последние 10 лет рост фонда оплаты труда отстал от роста прибыли владельцев предприятий почти на 60%. Низкая доля заработных плат в ВВП сигнализирует о таком негативном социальном явлении, как «работающая бедность».

Президент поручил Правительству разработать мягкие меры стимулирования бизнеса к увеличению заработной платы своих работников. В частности, речь идет о льготах в рамках регулируемых закупок, а также преимущественном доступе к государственной поддержке.

Немаловажно, что Глава государства упомянул о необходимости разработки мер социальной защиты представителей так называе­мой платформенной экономики. Речь идет о водителях и курьерах онлайн-сервисов. Рынок доставки в Казахстане в течение 2020 года вырос в три-четыре раза с 30 млн долларов до свыше 100 млн долларов. Для этого рынка характерна высокая концентрация – например, по оценкам топ-менеджера Wolt, доля этого сервиса на рынке агрегаторов доставок составляет от 40 до 50%.

Партнеры сервисов имеют статус «независимых курьеров». Наниматель в лице онлайн-платформы не предоставляет им социальных гарантий (оплачиваемый отпуск, выплаты во время утраты трудоспособности, пенсионные отчисления).

В настоящий момент в силу новизны этого сектора экономики социальные проблемы занятой в нем рабочей силы на повестке не стоят. Однако по мере расширения гиг-экономики, развития цифрового сектора встанет вопрос о защите прав самозанятых в этой отрасли.

Адресность и предельная конкретность перечис­ленных мер дают повод надеять­ся на их оперативную реализацию, что поз­волит снизить давление коронакризиса на население и оздоровить социальное самочувствие казахстанцев ко времени восстановления экономики до докризисных показателей.