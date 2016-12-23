​На «Золотом пьедестале»

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Лилия СЫЗДЫКОВА

Уходящий год для отечественных спортсменов стал очень успешным, казахстанцы прекрасно выступили на международных соревнованиях, проходивших как в Казахстане, так и за рубежом – в Китае, Кыргызстане. Церемония вручения наград «Алтын тұғыр» в Астане, организованная Ассоциацией национальных видов спорта РК при поддержке партии «Нур Отан», – еще один знак признания их достижений.

Секретарь «Нур Отана» Каныбек Жумашев на церемонии отметил роль партии в возрождении и сохранении нацио­нальных ценностей, в том числе ею оказывается большая поддержка традиционным казахским видам спорта.

– Благодаря вниманию и мерам поддержки со стороны руководства страны, партии «Нур Отан» такие виды спорта, как кокпар, байга, аударыспак, состязание по стрельбе (жамбы ату), тенге алу, заявили о себе на мировом уровне, – добавил в свою очередь президент Ассоциации национальных видов спорта Бекболат Тлеухан.

Всего было вручено 11 наград «Алтын тұғыр», причем в числе лауреатов не только действующие спортсмены, но также тренеры, педагоги, даже деятель культуры – все те, кто сохраняет и развивает богатейшее национальное спортивное наследие.

«Золотого пьедестала» признаны достойными шесть спортсменов в пяти национальных видах спорта: Туймебек Жумалиев и Арман Сагымбаев – аударыспак, Абугали Абдижаппаров – кокпар, Магжан Сапарбек – тенге алу, Елдос Бадашев – жамбы ату и Серик Актаев – тогыз кумалак. Награда в номинации «За волю к победе» вручена борцу Даулетхану Жакыпову. Кроме того, медалью ассоциации «Елімжан» награжден лучший казахстанский беркутчи Жапар Сатылганов из Жамбылской области.

В номинации «Лучший клуб по кокпару» приз присужден клубу Атырауской области. Награду получил и Улан Омаров из Алматинской области, который подготовил к скачкам на дистанцию 51 км победителя – лошадь по кличке Жаннур.

Лучшим руководителем школы по национальным видам спорта признан Гани Ахметбаев из Южно-Казахстанской области. А лучшим режиссером фильма о нацио­нальных видах спорта стал Рустем Абдрашев. 

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