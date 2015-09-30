Свежий выпуск На золотом тельце сидели… Динара ЮСУПОВА

Пожалуй, эта одна из мировых финансовых интриг последних лет может раскрыться в любой момент, а возможно, так и будет держать мировые финансовые рынки в напряжении еще долгие годы. Все зависит от целей тех, кто играет на золотых струнах – нервах финансового бомонда.



ЗЛАТОнамерения: угроза или ответ?

Как бы то ни было, но золото по-прежнему остается убежищем капиталов, даже утратив статус золотого стандарта. Золото, точнее цена на него, – индикатор происходящих событий. Его держат как ликвидный актив в резервах центральные банки и страны. Это – страховая подушка, мало ли на какой случай. Золотом спекулируют, им играют, им интригуют, внося в валютные курсы толику загадочного или зловещего, кому как видится, блеска.

Что стоит за этими златонамерениями? Это шарада современной экономики, которая, может быть, на фоне бурных событий не столь привлекает внимание, как драмы беженцев или валютные курсы. Ее разгадка может вызвать не просто потрясения, но и тектонические сдвиги в экономике. «Играет» или «воюет» золото против доллара или других мировых валют или в связке с ними – тоже вопрос. Но факт остается фактом: считая в долларах и евро по-крупному, без оглядки на злато нигде не обходятся.

Дискуссии о роли золота в экономике в последней четверти прошлого века обострились. Тогда экономисты призывали решительно отказаться от практики опоры национальных валют на золотой стандарт. Впрочем, даже тогда многие страны действовали по принципу «а Васька слушает, да ест», то бишь играет на золотых индексах по своему усмотрению. И вот – несколько исторических примеров.

Бельгия и Голландия, желая выравнять платежный баланс с государственным долгом, в 1990–1992 годах выбросили на рынок 602 тонны золота. Мировая цена за унцию упала с 365 до 343 долларов. А за 10 лет до этого ввод советских войск в Афганистан вызвал резкое повышение цены до 850 долларов за унцию. Эти факты цитирую по книге «Золотая мера доверия» Саука Такежанова и Клары Куанышевой. Общеизвестно, что в 1990 году золотой запас СССР сократился по сравнению с запасом 1953 года более чем вдвое – с 2 050 до 784 тонн. И тогда же появились прогнозы о близком крушении советской экономики. Последним сигналом о крахе СССР стала продажа им в 1991 году 400 тонн золота в слитках с царской маркировкой.

Еще пример. Азиатский финансовый кризис 1997 года, Корея. Чтобы решить долговую проблему, правительство обратилось к народу с призывом пожертвовать золото. В итоге это позволило сохранить экономику и независимость.

Обеспечение золотом во многом сыграло роль и в становлении мировых резервных валют. В частности, когда британский фунт и доллар становились ими, золотые запасы этих стран достигали 50 и 60% от мировых запасов соответственно. А при введении евро объединенные ЗВР стран-членов почти на 10 тыс. тонн превышали показатель США. Так что не зря эксперты с тревогой наблюдают за происходящим на золотовалютном рынке.



…а золото врозь

О легком «золотом треморе» в Старом Свете стало ясно еще в конце 2014 года. В предновогодней суете мало кто обратил внимание на сообщения о том, что сразу несколько европейских стран потребовали возврата домой своих золотых запасов из хранилищ других стран. Как еще тогда отмечалось в комментариях СМИ, тенденция отразила растущую обеспокоенность стран еврозоны по поводу судьбы единой валюты и гипотетической вероятности возврата государств к национальным валютам.

Мысль о возврате и накоплении золота посещает страны и в случае роста недоверия партнеров друг к другу. Например, партнеров по политическому, военному или валютному союзу. Еще один риск, учитываемый суверенными государствами, – гипотетическая спонтанная и неуправляемая реорганизация мировой валютной системы. То есть по мере роста рисков страны, как и люди, начинают считать деньги в кубышках и вполне логично действуют по принципу «…а табачок врозь».

В числе стран, вознамеривавшихся вернуть свое золото, – Австрия. Согласно декабрьским данным СМИ, из 280 тонн этого драгметалла 80% запаса страны хранилось в Лондоне и 3% – в Швейцарии. Германия, запасы которой составляют около 3 400 тонн, в последние годы также рассматривает возможность вернуть свое золото, большая часть которого хранится в США, в Великобритании и Франции. На конец 2014 года под контролем Бундесбанка в Германию было возвращено 37 тонн из запланированных к возврату 84 тонн. В том числе 5 тонн из хранилища в Нью-Йорке. Но, как тогда же писали СМИ, процесс возврата застопорился. Как полагают аналитики, по политическим причинам. Тем не менее к 2020 году немецкий ЦБ планирует вернуть еще 517 тонн драгоценного металла.

Центральный банк Нидерландов (De Nederlandsche Bank) также предпринял попытку возврата золота домой. К возврату запланировано 600 тонн. Чуть более половины его хранится в Федрезерве США. Есть намерение снизить этот показатель до 31% и вернуть в Амстердам 120 тонн золота из Нью-Йорка. Этим вопросом озаботились и французы. И поскольку не все государства афишируют такие намерения, то не исключен более обширный перечень стран. И процесс этот идет: согласно недавним сообщениям СМИ, в частности russian.rt, в результате отзыва своих запасов из США количество золота в Федеральном резервном банке Нью-Йорка уменьшилось до минимального уровня за последние несколько десятилетий.



Драгзапас резерв не тянет

В начале текущего года была отмечена и еще одна интересная тенденция, породившая массу слухов и комментариев, близких к теории заговора. Речь об активной скупке большим рядом стран золота на мировых рынках. Так, в середине сентября сайт vestifinance.ru сообщил, что Китай и Индия выкупили все золото с Лондонской биржи. Согласно этому сообщению, на LME «практически не осталось реального физического золота». В этом уверен председатель российского горнодобывающего и металлургического холдинга «Петропавловск» Питер Хамбро. Его цитату по BloombergTV приводит издание: «Индия и Китай выкупают золото в огромных количествах. Практически невозможно найти на рынке в Лондоне реальное физическое золото, чтобы отгрузить его в эти страны. Мы постоянно получаем запросы из России на поставку золота в Индию и Китай, поскольку реального металла ни у кого нет. Только пустые обещания. Лично я не на шутку обеспокоен тем, что на рынке, на этом рынке бумажек, будет поставлен крест», – заявил Хамбро.

Приводимая в статье информация, с ссылкой на дилеров драгоценных металлов, более чем любопытна. Так, в компании А-Mark сообщили, что они были вынуждены остановить прием заявок на канадские серебряные монеты «Кленовый лист», а также на ряд других популярных золотых и серебряных монет. «В A-Mark отметили, что резкий рост дефицита как на оптовом, так на розничном рынках драгоценных металлов является серьезной угрозой для мировых финансовых рынков». Согласно сообщениям мировых СМИ, не исключен и рост стоимости «бумажных» контрактов на поставку золота, а в Лондоне резко возросли ставки на «заем физического золота». Согласно некоторым прогнозам, вероятны перебои в сегменте поставок крупных партий золота и серебра.

Ранее, практически на протяжении всего текущего года, сообщалось о наращивании ЗВР не только Китаем, но и Россией. Причем эксперты усматривали в этом определенную синхронность. В прошедшем феврале сообщалось, со ссылкой на «Жэньминь жибао», что Китай с начала года уверенно наращивает темпы увеличения золотого запаса на фоне невысокой мировой цены драгметалла. К началу февраля было выкуплено 202 тонны золота. При этом общемировая добыча золота не превышает 60 тонн в неделю. Согласно же данным banki.ru, Bloomberg и МВФ, Россия замечена в том же тренде: золотой запас страны в ноябре прошлого года вырос на 19 тонн – до 1 187,5 тонны. На 1 января 2015 года в резервах страны было 38,8 млн унций.

Также сообщалось, что хоть и не такими темпами, как в Китае и России, но по всему миру центральные банки увеличивают свои запасы драгоценного металла. Согласно мировым СМИ, весь прошлый год скупали золото центральные банки стран Таможенного союза, Турции. По итогам года, согласно данным МВФ, свои запасы нарастили Маврикий, Казахстан, Турция, Кыргызстан, Греция, Сербия. Оценки экспертов по 2014 году сошлись на уровне покупки центральными банками 400–500 тонн. До этого, что примечательно, на протяжении более чем 20 лет золото преимущественно продавали.



В тихой гавани...

Готовят ли страны, скупающие золото в больших объемах золотовалютную революцию, трудно сказать. Но понятно, что версия на фоне разворачивающегося кризиса и проблем с «отвязкой от доллара» имеет право на существование. Особенно если посмотреть, какие страны образуют «золотую ось»: Индия – Китай – Россия. Эксперты высказывались в том духе, что накачивание резервов золотом носит стратегический характер. И не исключали, что в будущем это может быть использовано «для обрушения долларовой системы». Трудно даже прогнозировать, какой и насколько эффективной может быть такая альтернатива в эпоху электронных денег и тотально-фатального для многих стран доминирования доллара. Но встряска может стать значительной. Впрочем, это лишь теория. Как говорится, поживем – поглядим.

Более жизнеспособна другая версия тотального наращивания своих ЗВР многими странами – защитная. Общеизвестно, что именно золото во время кризиса – последняя защита экономической безопасности и национального суверенитета государства. Золотой запас карман точно не тянет. И всегда ликвиден. Беспрецедентное падение национальных валют заставляет суверенные экономики искать защитный актив. И старое доброе золото, впрочем, как и недавно намытое, лучшее убежище и защита. В этом смысле показательна статья «Инвесторы бегут из бумажных активов», недавно опубликованная на сайте vestifinance.ru.

Как отмечается в публикации, «на мировом валютном рынке продолжается разгром, особенно это касается валют развивающихся стран. Новый виток начался после решения Федеральной резервной системы оставить ставки без изменений». В итоге ряд валют – турецкая лира, бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд – успели обновить свои исторические минимумы. Одновременно с этими процессами отмечается оживление на рынке драгоценных металлов. «Вполне возможно, что сейчас участники рынка наконец поверили, что именно эти активы будут иметь ценность, и именно здесь сейчас лучше хранить деньги», – отмечается в статье. На момент ее публикации, 24 сентября, золото дорожало более чем на 2%, а серебро – почти на 3%.

Понятно, что рынки драгметаллов, как и все рыночные товары, подвержены высокой волатильности. Но в отличие от категории «прочее» золото говорит о большем, нежели простая конъюнктура рынка. И о большем, чем просто экономика. Так что рано списывать этот актив, воспринимаемый ныне преимущественно как «тихая гавань». Еще неизвестно, с какой стороны он себя покажет.