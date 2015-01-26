На золотой ноте

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Юрий МАКАРОВ
Первая часть состязаний (биатлон, лыжные гонки, лыжное двоеборье и прыжки на лыжах с трамплина) проходит в Штребско Плесо (Словакия), а вторая состоится в начале февраля в Гранаде (Испания), где за медали будут бороться представители коньковых видов спорта.
И вот результаты первого дня лыжных стартов. В женском спринте золотую медаль выиграла 23-летняя студентка Казахской академии спорта и туризма Анастасия Слонова, на 18 секунд опередившая Эвелину Марциш из Польши и на 42 секунды – россиянку Светлану Николаеву. В биатлонной индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами первой была «стреляющая лыжница» из Казахстана Алина Райкова, допустившая всего один промах и отлично пробежавшая дистанцию. Четвертое место в этой гонке заняла наша Галина Вишневская, девятый результат дня у Дарьи Усановой (Казахстан).
После первого дня студенческая сборная РК с двумя золотыми медалями расположилась на первом месте, на втором и третьем – спортсмены России и Украины, выигравшие по одной золотой медали.


Вышли в лидеры
Команда «Акжайык», участвующая в первенстве России по хоккею с мячом в Высшей лиге, одержала очередные победы на своем льду.
Под горячие клюшки уральцев попали спортсмены клуба «Динамо-Маяк» (Крас­нотурьинск) – 7:0 и 13:3. После этих встреч «Акжайык» с 38 очками вышел на первое место во второй группе. Далее следуют «Локомотив» (Оренбург) – 36 очков, «Универсал» (Саратов) – 36, «Знамя-Удмуртия» (Воткинск) – 33. Но все эти преследователи сыграли меньше матчей, чем казахстанцы.
31 января и 1 февраля «Акжайык» принимает аутсайдера группы – команду «Динамо-Казань»-2.


Под диктовку хозяев
В 17-й раз в Австралии прошла многодневная велогонка Tour Dawn Under, и в 10-й раз ее выиграл хозяин трассы.
Первым на финише-2015 был Рохан Деннис из BMC Racing. К слову, вслед за ним гонку закончили также австралийцы – Ричи Порт (Team Sky) и Кадел Эванс (BMC Racing). Лучшим в команде «Астана» стал испанец Луис Леон Санчес – 13-е место, наш голландец Льюв Вестра показал 48-й результат.


Австралийский исход
Первый в нынешнем сезоне теннисный турнир Большого шлема Australian Open приближается к финальной стадии. Увы, на кортах Мельбурна не осталось ни одного казахстанского игрока.
В одиночном разряде наша Зарина Дияс не сумела сдержать натиск россиянки Марии Шараповой – 1:6, 1:6. В парном разряде Зарина вместе с Шанель Шиперс (ЮАР) уступила немкам Юлии Гергес и Анне-Лене Гренефельд – 6:7, 2:6. Два поражения в конце минувшей недели потерпела и Ярослава Шведова. В женском парном разряде в дуэте с испанкой Анабель Мединой Гарригес она уступила дорогу в следующий раунд голландке Кики Бертенс и шведке Юханне Ларссон – 6:3, 2:6, 4:6, а в микс­те с сербом Ненадом Зимоничем пропустила вперед Си Сувэй (Тайвань) – Пабло Куэваса (Уругвай) – 4:6, 7:5, 4:10.
И наконец, мужской парный разряд. Здесь наш Андрей Голубев и Денис Истомин из Узбекистана оказали сопротивление хорвату Ивану Додигу и бразильцу Марсело Мело, но с тем же отрицательным конечным результатом – 2:6, 6:3, 6:7.

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