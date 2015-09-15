Набережная и фонтаны для горожан

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Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область
фото Сергея СУРОВА
К Дню города в областном центре приурочили торжественное открытие обновленной набережной Иртыша. Устькаменогорцы, присутствовавшие на этой церемонии, дружно констатировали, что отныне это, бесспорно, не только одно из самых красивых, но и весьма удобных для отдыха место в их любимом городе. Асфальтобетонное покрытие пешеходных зон к большому удовольствию горожан здесь заменили на брусчатку. Ведущие к воде изящные лестницы-спуски, новые уличные фонари и скамейки – все это удивительным образом изменило внешний облик набережной.
Внесли свою лепту в преображение и несколько новых скверов с проведенной здесь системой поливочного водопровода. Заметно больше стало на набережной Иртыша детских игровых площадок, а вот отдельных зон для занятий спортом, оснащенных тренажерным оборудованием, прежде никогда не было. Теперь здесь в любое время дня оживленно и весело.
Самое необходимое, по мнению сторонников здорового образа жизни, – отдельные беговая и велодорожка протяженностью в два с половиной километра теперь имеются на набережной. Одним словом, раздолье для бегунов и любителей велосипедного спорта.
Аким области Даниал Ахметов в День города лично обошел обновленную набережную.
– Усть-Каменогорск достоин того, чтобы жители гордились им, – отметил глава региона. – Шаг за шагом будем создавать все необходимые для повышения качества жизни горожан условия.
Еще одно яркое в жизни областного центра событие произошло в дни празднования 295-летия Усть-Каменогорска. На центральной площади, которая также была подвергнута масштабной реконструкции, одновременно заработали сразу три уникальных светомузыкальных фонтана. Одно из самых сложных сооружений аквадизайна воодрузили всего за три летних месяца. По словам местных архитекторов, большую помощь в монтаже оборудования оказали партнеры из Астаны, а также зарубежные специалисты, занимавшие­ся техническим оснащением всемирно известных фонтанов в Дубае.
Невероятно красивое зрелище можно наблюдать на главной площади областного центра в вечерние часы: на высоту 20-этажного дома бьют искрящиеся всеми цветами радуги брызги танцующих и поющих фонтанов. Любоваться ими горожане будут до самых холодов.

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