​Наблюдается отток капитала

Ускорение оттока в последний месяц стало следствием неудачных высказываний Народного банка Китая по поводу изменений в финансовой политике. Инвесторы, как отмечает агентство, по-прежнему пребывают в состоянии неуверенности, что регулятор сможет добиться заявленных целей. В целом за год объем бегства капиталов вырос в 7 раз по сравнению с предыдущим годом. При этом золотовалютные резервы КНР сократились за год на 500 млрд долларов.

Отток капитала привел к существенной девальвации юаня. Если в начале 2015 года доллар США стоил менее 6,1 юаня, то к 2016-му он приблизился к отметке в 6,6 юаня. Таким образом, китайская валюта потеряла около 8% стоимости.

Ценности отберут

Парламент Дании принял законопроект, обязывающий прибывающих в страну мигрантов сдавать имеющееся у них имущество, стоимость которого превышает эквивалент 1 450 долларов. В поддержку документа проголосовали 87 депутатов, включая представителей двух крупнейших парламентских фракций, 27 членов парламента высказались против, один воздержался.

Сторонники закона настаивают на том, что стране необходимо принимать больше мер, направленных на ограничение притока мигрантов. Законопроект, как сообщает Би-би-си, вызвал жесткую критику в самой Дании и других странах, когда о нем было объявлено в начале января.

Датские власти между тем настаивают на том, что новые правила лишь уравнивают мигрантов с гражданами страны. Ведь безработные датчане обязаны продать свою собственность, если ее стоимость превышает определенную сумму, для того чтобы претендовать на получение социальных пособий. В 2016-м Дания, как ожидается, примет около 20 тыс. мигрантов. Это на 5 тыс. больше, чем в прошлом году.

Споры вокруг пятисотки

Глава ведомства Европейского союза по борьбе с мошенничеством (OLAF), итальянский прокурор Джованни Кесслер предложил отказаться от использования банкноты достоинством в 500 евро, сообщает Deutsche Welle. По его словам, это позволило бы значительно усложнить жизнь мошенникам и коррупционерам.

В 2013 году некоторые эксперты из Германии уже призывали отказаться от самой крупной европейской купюры, утверждая, что она нужна только уголовникам, коррупционерам и тем, кто уклоняется от уплаты налогов. Тогда в ЕЦБ заявили, что идея «безусловно заслуживает обсуждения».

На конец 2015 года 500-евровые банкноты составляли 3% от общего числа купюр в обращении, представляя при этом 28% их совокупной стоимос­ти. Ранее также стало известно, что в 2015 году в Евросоюзе было выявлено рекордное количество фальшивых банкнот.

Всего, как сообщает INTERFAX.RU, было изъято 899 тыс. купюр, что на 60 тыс. больше, чем в 2014 году. Специализирующиеся на евробанкнотах фальшивомонетчики чаще всего подделывают купюры достоинством в 20 евро – во втором полугодии они составили 46,2% изъятых фальшивок.

Зика наступает

Панамериканская организация здравоохранения, являющаяся филиалом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), мобилизует международных экспертов для оказания помощи странам в подготовке к возможным вспышкам болезни, вызываемой вирусом Зика. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Вирус Зика вызывает высокую температуру, конъюнктивит, головные боли и боли в суставах, воспалительные процессы, а в отдельных случаях – тошноту и рвоту, расстройства и боли в желудке. Разносчиком вируса является комар Aedes aegypti. Вспышки болезни зарегистрированы в Азии, Африке, Южной и Северной Америке, Тихоокеанском регионе. В Западном полушарии она распространяется особенно быстро – вирус проник в 21 страну из 55, хотя в мае прошлого года заболевшие были только в Бразилии.

Случаи заболевания, как сообщает ТАСС, зарегистрированы и за пределами региона – во вторник Федеральное управление общественного здравоохранения Швейцарии сообщило, что вирус обнаружен у двух человек, прибывших из стран с тропическим климатом.