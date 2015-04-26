Наблюдатель из США считает неуместным сравнение прозрачности выборов

Наблюдатель от США Стивен Стокман ответил своему коллеге из Италии, заявившего, что в Казахстане выборный процесс проходит прозрачнее
, чем в Америке, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Вообще говорится, что демократия – это самая худшая форма государственного правления. Можно ожидать чего-то идеального, но мы же люди. Никогда на 100% мы не приходим к общему согласию. Я не думаю, что следует сравнивать, где больше демократии: в Казахстане или в США. У вас свои цели, своя история. Учитывая геополитическую ситуацию Казахстана, наблюдается большое гражданское участие, и люди горды тем, что участвуют в президентских выборах. В этом большое достижение", – отметил он на брифинге международных наблюдателей за внеочередными выборами Президента РК.
Стокман считает, что Казахстан будет продолжать развивать участие гражданского общества в избирательной системе.
"Казахстан готов справиться с большими трудностями, которые могут возникнуть в будущем в Евразийском регионе, связанные с экономикой и безопасностью", – поделился своим мнением эксперт.