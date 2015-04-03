Наблюдателей – на все участки Свежий выпуск 723 Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Тараз

– В каждом из 461 избирательного участка, 100 из которых находятся в Таразе, будут работать по одному наб­людателю, – сообщила председатель областного филиала республиканской общественной комиссии по контролю за выборами кандидат философских наук, доцент ТарГУ Парида Мамедова. – Пока в составе комиссии 30 человек, но мы готовы сотрудничать со всеми волонтерами и общественными организациями. Однако предпочтение окажем тем, кто имеет опыт участия в президентских избирательных компаниях. Главное требование, предъявляемое к ним, – неукоснительное знание Закона о выборах.

Для наблюдателей будут проведены обучающие семинары, тренинги, инструктажи. Их обеспечат методическими пособиями, памятками и блокнотами наблюдателей с образцами протоколов. В обязанностях активис­тов – наблюдение за процессом голосования, подсчет голосов, подведение итогов выборов. Если понадобится, им поручат рассматривать и направлять в вышестоящую избирательную комиссию заявления и жалобы избирателей.



