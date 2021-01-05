Наблюдатели аккредитованы

Вчера прошло заседание ЦИК РК, на котором были подведены итоги работы по аккредитации наблюдателей международных организаций и иностранных государств на очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, назначенные на 10 января 2021 года.

Участие в заседании приняли представители политических партий, миссий БДИПЧ⁄ОБСЕ и СНГ, в режиме видеоконференции подключились территориальные избирательные комиссии.

Член ЦИК Анастасия Щегорцова сообщила, что за период с 29 декабря по 4 января 2021 года в Центральную избирательную комиссию от Министерства иност­ранных дел на аккредитацию дополнительно были представлены кандидатуры 24 наблюдателей от 4 международных организаций (СНГ, Парламентская ассамблея ОДКБ, БДИПЧ⁄ОБСЕ, Представительство Европейского союза в РК) и 7 иностранных государств (Бельгия, Великобритания, Индия, Канада, Монголия, Финляндия, Швеция).

На заседании ЦИК РК принято постановление об аккредитации данных наблюдателей.

Подводя итоги заседания, председатель Центризбиркома Берик Имашев отметил, что вопрос об аккредитации наблюдателей международных организаций и иностранных государств рассмат­ривался на 7 заседаниях ЦИК РК.

В соответствии с Конституционным законом «О выборах в РК», аккредитация наблюдателей иност­ранных государств и международных организаций завершилась в 18.00 часов по местному времени за 5 дней до дня голосования, то есть 4 января.

Всего на очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан аккредитовано 398 наблюдателей. Из них 322 наблюдателя от 10 международных организаций: Межпарламентская ассамблея СНГ – 48; Исполнительный комитет СНГ – 179; Организация исламского сотрудничества – 4; Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ – 42; Парламентская ассамблея ОБСЕ – 9; Шанхайская организация сотрудничества – 15; Совет сотрудничества тюркоязычных государств – 7; Парламентская ассамблея Организации договора о коллективной безопасности – 7; Парламентская ассамблея тюркоязычных стран – 9; Представительство ЕС в Казахстане – 2 наб­людателя.

А также 76 наблюдателей – от 31 иностранного государства. Своих представителей на нынешние выборы в Казахстан направили Азербайджан, Армения, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Индия, Индонезия, Иордания, Испания, Италия, Канада, Кыргызстан, Мальдивы, Молдова, Монголия, Норвегия, Палестина, Польша, Россия, Румыния, Турция, Узбекистан, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Швейцария, Эстония.