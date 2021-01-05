Свежий выпуск
Наблюдатели аккредитованы
Лилия Сыздыкова

Вчера прошло заседание ЦИК РК, на котором были подведены итоги работы по аккредитации наблюдателей международных организаций и иностранных государств на очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, назначенные на 10 января 2021 года.

Участие в заседании приняли представители политических партий, миссий БДИПЧ⁄ОБСЕ и СНГ, в режиме видеоконференции подключились территориальные избирательные комиссии.

Член ЦИК Анастасия Щегорцова сообщила, что за период с 29 декабря по 4 января 2021 года в Центральную избирательную комиссию от Министерства иност­ранных дел на аккредитацию дополнительно были представлены кандидатуры 24 наблюдателей от 4 международных организаций (СНГ, Парламентская ассамблея ОДКБ, БДИПЧ⁄ОБСЕ, Представительство Европейского союза в РК) и 7 иностранных государств (Бельгия, Великобритания, Индия, Канада, Монголия, Финляндия, Швеция).

На заседании ЦИК РК принято постановление об аккредитации данных наблюдателей.

Подводя итоги заседания, председатель Центризбиркома Берик Имашев отметил, что вопрос об аккредитации наблюдателей международных организаций и иностранных государств рассмат­ривался на 7 заседаниях ЦИК РК.

В соответствии с Конституционным законом «О выборах в РК», аккредитация наблюдателей иност­ранных государств и международных организаций завершилась в 18.00 часов по местному времени за 5 дней до дня голосования, то есть 4 января.

Всего на очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан аккредитовано 398 наблюдателей. Из них 322 наблюдателя от 10 международных организаций: Межпарламентская ассамблея СНГ – 48; Исполнительный комитет СНГ – 179; Организация исламского сотрудничества – 4; Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ – 42; Парламентская ассамблея ОБСЕ – 9; Шанхайская организация сотрудничества – 15; Совет сотрудничества тюркоязычных государств – 7; Парламентская ассамблея Организации договора о коллективной безопасности – 7; Парламентская ассамблея тюркоязычных стран – 9; Представительство ЕС в Казахстане – 2 наб­людателя.

А также 76 наблюдателей – от 31 иностранного государства. Своих представителей на нынешние выборы в Казахстан направили Азербайджан, Армения, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Индия, Индонезия, Иордания, Испания, Италия, Канада, Кыргызстан, Мальдивы, Молдова, Монголия, Норвегия, Палестина, Польша, Россия, Румыния, Турция, Узбекистан, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Швейцария, Эстония.

Популярное

Все
О 20-ти тысячах террористов в ходе январских событий высказался Токаев
Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме
Голосование на республиканском референдуме началось в Казахстане
Мы вступаем в новый, важный и значительный период Казахстана – Ерлан Карин
Наступает судьбоносный момент в политической истории Казахстана – мажилисмен
По активности на референдуме лидирует Шымкент
"Люди должны знать, что их голоса учитываются, а не идут в "ведро" – Миссия наблюдателей от СНГ
Премьер-министр проголосовал на референдуме
Миссия наблюдателей от СНГ отметила высокую активность казахстанцев на референдуме
Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме
Аида Балаева проголосовала на референдуме
К голосованию приступили все 9947 участков в Казахстане – ЦКР
Первыми за рубежом начали работать участки для голосования в Японии и Республике Корея
Спикер Сената принял участие в голосовании на референдуме
Токаев пообещал большие изменения в общественной жизни Казахстана
Список погибших в январских событиях будет опубликован – Токаев
Глава Мажилиса отдал свой голос на референдуме
Аким столицы Алтай Кульгинов проголосовал на референдуме
"От нас зависит будущее Казахстана": как идёт голосование в Карагандинской области
Казахстанцы в Китае начали голосовать по поправкам в Конституцию РК
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
"Группа мужчин избила сотрудников кафе в Талдыкоргане": полиция прокомментировала видео
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Неизвестная жидкость убила шестого человека в Павлодарской области
Пациентка ужаснулась состоянию коек в больнице в Акмолинской области – видео
Арыстанбек Мухамедиулы взят под стражу
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны

Читайте также

Свежий выпуск
Двигать науку вперед
Свежий выпуск
С размахом и на высоком уровне отпраздновали в республике М…
Свежий выпуск
Флаг – это святое!
Свежий выпуск
Юбилей с размахом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]