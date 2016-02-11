Свежий выпуск
​Наблюдатели на тренингах
Лилия СЫЗДЫКОВА

Как сообщил руководитель астанинского филиала РОККВ Арыстан Жумагали, основная миссия и цель работы городской комиссии – способствовать проведению транспарент­ных и справедливых выборов депутатов Мажилиса и маслихатов, а также развитию политической культуры населения страны.

Филиал РОККВ по Астане успешно работал на предыдущей электоральной кампании. В ходе нынешних выборов комиссия также будет осуществлять долгосрочное наблюдение за соблюдением выборного законодательства страны, предвыборными штабами политичес­ких партий, избирательными комиссиями, СМИ, а также наблюдать за избирательными процессами непосредственно в день голосования.

Планируется охватить наблюдением каждый избирательный участок города. В рамках кампании по проведению президентских выборов 2015 года под эгидой РОККВ уже был подготовлен пул общественных наблюдателей, в ходе кампании 2016 года эта работа продолжится. Для наблюдателей будут организованы обучающие семинары-тренинги, им будут предоставлены необходимые методические материалы.

– Нами будут фиксироваться и передаваться в штаб Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами все возможные случаи нарушения выборного законодательства участниками электорального процесса. По окончании выборов астанинский городской филиал комиссии подготовит отчет по каждому избирательному участку, который мы также передадим в РОККВ, – рассказал А. Жумагали.

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