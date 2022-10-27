Наблюдатели от СНГ начали работу по мониторингу выборов президента в Казахстане

Заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Ильхом Нематов объявил, что Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу избирательной кампании в Казахстане, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу избирательной кампании. Сегодня мы открываем штаб Миссии, который будет заниматься решением организационных вопросов. Штаб будет заниматься вопросами распределения краткосрочных, долгосрочных наблюдателей по регионам, вопросам оценки избирательного законодательства Казахстана», - сказал Ильхом Нематов.

По его словам, Миссией будет руководить председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

В состав Миссии войдут представители всех стран СНГ - более 100 человек.

«10 человек – долгосрочные наблюдатели. Они уже прибыли и получили аккредитацию. Более 100 человек – краткосрочные наблюдатели, прибудут в Казахстан за 2-3 дня до выборов. Наблюдатели посетят избирательные участки, территориальные избирательные комиссии, обсудят ход подготовки к избирательной кампании. Будем стараться охватить все регионы и избирательные участки», - рассказал спикер.

Он также сообщил, что работа Миссии построена на основе открытости, демократичности, нейтральности, невмешательства во внутренние дела Казахстана с соблюдением основных норм и принципов международного права.

«Мы имеем опыт наблюдения. Это 15-я Миссия наблюдателей от СНГ в Казахстане. Уверены, что наблюдение будет объективным, чтобы подготовить итоговое заявление. Мы создадим координационный совет с участием всех руководителей групп наблюдателей. Итоговый документ озвучим 21 ноября после голосования. Наше заявление будет основано исключительно на результатах наблюдения краткосрочных и долгосрочных наблюдателей», - резюмировал Ильхом Нематов.